把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到

週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度。（本刊資料照）

把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。

中央氣象署預報員曾昭誠今（5日）指出，週末（6、7日）東北季風減弱、氣溫回升，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有零星短暫雨；北部、宜蘭白天溫度約22至25度，中南部25至28度，但日夜溫差大，低溫約16至20度，部分空曠地區可能會再低1至2度。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

下週一（8日）又有一波東北季風增強，但影響時間短！曾昭誠說明，週一清晨開始降溫，這波東北季風不強，北部、宜蘭與花蓮白天高溫降到22至25度、低溫約17至21度；週一東北季風增強後，桃園以北、東半部與恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨，其他為多雲到晴。

中央氣象署說明一週天氣。（中央氣象署提供）

下週三（10日）東北季風減弱了，氣溫逐漸回暖、天氣轉好，各地多雲到晴，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星降雨，並持續到下週五（12日），白天溫度也會恢復到24至27度；但下週六（12日）可能又有一波冷空氣報到，目前預報強度大約為東北季風等級。未來第2週（13至19日）期初，中央氣象署預測東北季風增強，各地氣溫有明顯下降趨勢，不過近期模式的第2週預報的不確定性較高。

