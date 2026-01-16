把握週末溫暖天氣！冷氣團強襲 下周變濕冷

下週冷氣團訊號非常明確。（示意圖／Pixabay）





氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文示警，下週冷氣團訊號非常明確，且伴隨水氣量較多，全台轉為濕冷或陰冷機率高，影響時間恐一路持續到下週末，提醒民眾把握本週末溫暖好天氣預作準備。

週末舒適偏暖！東半部局部短暫雨

根據目前氣象預報顯示，明天（17日）至週日（18日）因回暖偏東風吹拂，各地氣溫舒適偏暖。西半部地區天氣維持穩定，適合戶外活動。

東半部地區則因直迎偏東風，會出現一陣陣的短暫雨。專家建議民眾可善加利用週末兩天溫暖的天氣進行活動。

下週一冷空氣南侵！北台灣轉雨降溫

天氣轉折將發生在下週一（19日），冷空氣開始南下且水氣增加，北部及宜蘭地區將陸續轉為陣雨天氣，氣溫開始下降，此時中南部感受尚不明顯。

到了下週二（20日）起冷氣團全面南侵，北部及東半部地區低溫下探12至14度，在陣雨不斷影響下，濕冷感將十分顯著。

濕冷陰冷恐持續一週

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷氣團影響時間非常長，預計將一路持續到下週末。

中南部地區雖降雨機率較低，但仍會以陰冷天氣為主，由於這次水氣偏多，體感上會較不舒適。專家提醒，由於冷氣團影響時間長且伴隨濕冷、陰冷特性，民眾應加強保暖並備妥雨具。

