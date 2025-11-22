把握週末難得好天氣 人潮擠爆美濃白玉蘿蔔節
〔記者黃佳琳／高雄報導〕週末假期各地氣溫逐漸回升，但下週又有東北季風影響，大批民眾把握難得的好天氣，前往一年一度的美濃白玉蘿蔔節，下田親採蘿蔔，帶著最新鮮的農產回家與親朋好友品嚐。
農會總幹事鍾清輝表示，今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年冬」，農會誠摯邀請民眾把握11至12月產季，走進美濃拔一根冬天的白玉蘿蔔，品嚐土地的恩賜，體驗天惠一方的好味道。
由於今年白玉蘿蔔生長狀況良好，只要進入美濃，四處可以看到農民擺攤賣白玉蘿蔔，市場價格約在每台斤20元左右，部分農家也開放民眾下田親採蘿蔔，一個袋子100至200元，裝到滿為止。
美濃白玉蘿蔔的生長期只要45天，皮薄細嫩，必須在少雨多露的秋冬種植。喝著美濃平原露水長大的白玉蘿蔔，產季只有兩個月，鮮食期非常短。美濃以前秋冬時期農田裡種植煙草，在農地或水圳旁邊的畸零地種植來自日本「朝陽品種」的小蘿蔔，不浪費土地的使用，整根蘿蔔從生鮮、醃製無不蘊含著客家婦女料理的智慧，更象徵著美濃客家勤儉樸實的風貌。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
白玉蘿蔔迎來天賜豐收 2025美濃蘿蔔好豆季亮相 冬日限定好味登場
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」在11月22、23日於美濃客家文物館前互傳媒 ・ 10 小時前
「5291」我愛JOY 千人伴身心障礙家庭齊健走
（生活中心／綜合報導）由台北靈糧堂潘秀霞牧師創辦的喜樂家族社會福利基金會，上午在台北市立木栅動物園舉辦「529 […]引新聞 ・ 9 小時前
澎湖北寮海岸「摩西分海」淨灘 也發現太陽能光電板海廢
丹娜絲颱風造成南部地區多處太陽能光電設施受損，許多光電板遭受破壞，不僅堆積在台灣本島海岸線，也飄洋過海抵澎，繼林投沙灘發現殘骸，湖西鄉公所今（22）日辦理「北寮海岸淨灘活動」，赫然發現太陽能光電板海廢，由於材質相當沉重，出動多名壯漢合力才能清除。自由時報 ・ 9 小時前
鳳凰颱風重創蘇澳！淹水補助分級條件曝 最高可領10萬
鳳凰颱風重創蘇澳！淹水補助分級條件曝 最高可領10萬EBC東森新聞 ・ 1 天前
白玉蘿蔔大爆發！美濃迎來十年難得好年冬 2025蘿蔔好豆季暖心登場
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」在11月22、23日於美濃客家文物館前廣場熱鬧登台灣好報 ・ 6 小時前
石亦珍推廣敬神摺紙 打造宗教紙藝文創元年推向國際
2025菁英盃宗教文創紙藝競賽將於30日在富信飯店盛大登場，台灣國際文創協會副理事長石亦珍表示，今年是很重要的「宗教紙藝文創」元年，也是主辦賽事最大意義，屆時將有來自全國170位紙藝老師同台競技。石亦珍研究宗教紙藝文創25年，期間創作獲獎連連，近年致力於推廣紙藝教學，過去她曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺自由時報 ・ 8 小時前
診所醫結合皮膚外傷醫療 褥瘡、燒燙傷患者手術、換藥免奔波
中風或癱瘓等臥床患者，皮膚受到長期壓迫而容易出現褥瘡情形，照護者清潔傷口、使用敷料如未注意，就容易反覆發生、增加照護難度。家庭醫學科醫師吳亭蓁為了讓患者受到良好的醫療，加上專業護理指導更換敷料，避免反覆發生褥瘡，減輕患者與家屬頻繁往返家裡、醫院，疲於奔命情形，結合專業藥師，引進各式各樣人工敷料成立醫自由時報 ・ 14 小時前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 9 小時前
蘇澳煙波30多輛車泡水後續 受災住客喊「我們不想法院見」
鳳凰颱風造成蘇澳大淹水，煙波飯店蘇澳四季雙泉館有30多輛的住客車輛泡水，今天（21日）受災住客批應變缺失、呼籲業者誠心面對，強調「我們不想法院見」。對此煙波國際觀光集團承諾將以最透明、最負責任的方式處理後續，但指外界有多處與事實不符，必須基於事實予以澄清。中時新聞網 ・ 1 天前
天命：台灣民主運動者許信良的一生見證
「你是個藝術家，你不適合從政！如果一定要從政，你會闖大禍的！」許信良的恩師鄒文海信傳媒 ・ 9 小時前
告五人金馬午宴遇師姐劉若英！直呼「心目中最佳影后」
告五人憑藉電影《有病才會喜歡你》主題曲〈我天生－有病版〉入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今（22）日晚間將以入圍者及表演嘉賓雙重身分登台演出。三人在金馬午宴意外巧遇同門師姐劉若英，興奮直呼她是「心目中的最佳影后」，溫馨互動成為午宴亮點。中天新聞網 ・ 9 小時前
教育部修正校事會議增過濾機制 全教總表達強烈譴責
教育部昨（21）日預告修正教師解聘辦法及考核辦法草案，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，其中，草案增訂「受理與否機制」由校長邀校事會議教師代表、家長代表及調查人才庫之一名專業人員共3人開會決定，全國教師工會總聯合會（全教總）今（22）日發聲明表達強烈譴責，理事長侯俊良表示，這兩份草案自由時報 ・ 12 小時前
殯儀館大體數32 發表光復鄉災情裁定不罰
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 花蓮縣許姓民眾在馬太鞍溪堰塞湖溢流致光復鄉遭受災後，在社群平臺「Threads」公開發文：「一點是當死亡人數，還停留在14位的時候……殯儀館收到的大體數是32位」，遭花蓮縣警吉安分局依違反社維法移送裁罰，花蓮地院審理後，認為許某收到災情訊息後發表自己看法，或想要為災民發聲，且未影響公共安寧，裁定不罰。可抗告。 許某是...匯流新聞網 ・ 6 小時前
日本因首相高市早苗挺台言論 遭到中國霸凌 前白宮國安會中國事務主任杜如松警告美國若不挺日 未來沒有國家願意站在台灣這邊｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
醉漢折警車天線! 遭制止怒扁2警 1人腦震盪
社會中心／吳玟誼、洪國凱 台北報導醉男襲警！一名50歲楊姓男子，今天凌晨，和朋友前往大安區喝酒，只見他醉醺醺，竟然把警車上無線電天線折斷，員警上前制止，沒想到他猛攻擊員警，造成兩名員警受傷，一人腦震盪、臉部受傷，另一人手部受傷，全案依妨害公務、傷害及毀損罪嫌送辦。民視 ・ 9 小時前
張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車
馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可自由時報 ・ 9 小時前
換乘真愛 (演員解說篇) | 電影預告
由「金獎製造機」A24傾力打造的浪漫奇幻愛情喜劇《換乘真愛》，是人氣美劇《指定倖存者》（Designated Survivor）編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）的最新編劇力作。故事靈感源自他長年縈繞心中的一個問題——「當一名女子在離世後到了『來世』，必須在年輕時於戰爭中逝去的第一任丈夫，以及與她攜手共度一生的第二任丈夫，這兩人之間做出選擇，她會怎麼決定？」這個動人的構想深深觸動了他，讓他隨即將想法分享給好萊塢知名監製兄弟檔提姆懷特（Tim White）與崔弗懷特（Trevor White），三人腦海中立刻浮現出電影畫面，因此火速展開劇本創作，開啟這場關於「愛與永恆」的奇幻旅程。 電影中的人們，離世後將會抵達介在今生與永恆世界的「靈魂轉運站」，這裡有總是爆滿的「沒有男人的世界」，有競爭不斷的「資本主義世界」，也有不需要醫療經驗即可加入的「醫療世界」，等等各式各樣的永恆可能性。不僅如此，人們還有專屬的「來世引導員」從旁協助，並在七天內選出最適合自己的永恆世界。透過派翠克的妙筆打造，拉扯著主角兩段動人愛情，以及跟現實世界運作相似的轉運站，不僅娛樂性十足，奇幻設定更是令人印象深刻，也讓本作在2022年入選好萊塢最受歡迎且備受期待的「劇本黑名單」。 接著，他們邀請曾以《喪屍病狂》（The Cured）與《酷愛自修室》（Dating Amber）嶄露頭角的愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導並共同撰寫劇本，為故事注入獨特的幽默與情感深度，同時將整個「來世世界觀」構築得更加細膩而完整。尤其全片圍繞在女主角與她生命中最重要的兩個男人之間的情感糾葛，以及她在愛與永恆之間所面臨的抉擇，導演特別設計讓她的情感線與兩任丈夫緊密交織，透過細膩的互動與衝突，展現出愛情的兩難與時間對情感的改變。這不只是關於「選擇誰」的故事，更是一次對愛、陪伴與幸福定義的深層探問。至於「幸福究竟是什麼模樣」也是全片另一核心命題，透過片中那些荒誕卻極具創意的「永恆世界招募廣告」，以及無限多樣的死後世界設定，編劇以輕盈卻犀利的筆觸，探索幸福的多重樣貌——也許幸福是逃離現實的片刻喘息，也可能是小眾卻真實的心靈安放。 由於「轉運站」是一個沒有具體地點的空間，一切都是經過精心設計，它並非真實存在，而是為了「兜售永恆」而打造的完美場景，因此，整個世界必須帶有明顯的人工痕跡。曾主修製作設計的導演對此靈感泉湧，他將車站的秩序感、博覽會的開放氛圍，以及飯店的舒適格調巧妙融合，讓轉運站既具規模又充滿機制美，同時放大靈魂在「選擇永恆」時的壓力。手繪質感的天空、從喇叭傳出的鳥鳴聲，這些極度人工的構成，也象徵人們被困在「生與死之間」的虛幻狀態。透過出色的美術與視覺設計，本片成功將這座靈魂得以進出、來世得以運轉的「轉運站」具象化，呈現一場只有在大銀幕才能完全感受的藝術奇觀。 譜出全片浪漫奇幻三角戀的演員，正是由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）為核心，並請到《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）麥爾斯泰勒（Miles Teller）和《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner），三人激盪出複雜又動人的情感火花。此外，本片還邀請到「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和喜劇演員約翰爾利（John Early）幽默詮釋來世引導員，為故事增添輕鬆笑料。豪華卡司齊聚，共同演繹引人入勝且情感衝擊力十足的愛情喜劇，絕對是讓觀眾笑中帶淚、回味無窮的年度必看奇幻愛情鉅作。 上映日期：2025-11-28Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 10 小時前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 11 小時前
又有颱風？天琴最快下週生成 氣象專家曝可能走向
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今日表示，下週一晚間至週二又有東北季風南下，且後續有2波東北季風影響，天氣仍會偏涼；此外，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，下週有可能發展為颱風天琴。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
混血王子攻進日職！林安可億元年薪加盟西武獅 明年披73號戰袍展新頁
「混血王子」林安可正式加盟日職埼玉西武獅！西武獅宣布與這位28歲台灣強打簽下2+1年「億元」合約，期望他能助球隊相隔7年再度奪冠。林安可在2025年賽季於統一獅有亮眼表現，全年打出23轟、73打點，不僅成為全壘打王、打點王，更在7月達成生涯百轟里程碑，展現本土頂尖打者實力。這筆「重大補強」讓西武獅充滿信心，球迷也紛紛表達祝福，期待他在新舞台繼續發光發熱！TVBS新聞網 ・ 9 小時前