把握週末2天好天氣 下週再迎「寒流週」！全台大急凍

中央氣象署今（1/17）清晨表示，今天仍是舒適的溫暖天氣，最高溫可達29度，不過下週二起冷空氣再度來襲，全台再度急凍；今年第1號輕度颱風「洛鞍」（NOKAEN）已在菲律賓東方海面生成。

根據中央氣象署凌晨5時發布的氣象報告，受東北風影響，今、明兩天（1/17、1/18）台灣東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北亦有零星降雨，其餘地區以及澎湖、金門、馬祖大致為多雲到晴。

1/17今日天氣。翻攝自氣象署

輕度颱風第2601號「洛鞍」（NOKAEN）17日2時的中心位置位於北緯12.4度、東經126.3度，在馬尼拉東南東方約620公里處、鵝鑾鼻南南東方約1200公里海面上，以每小時約12至7公里速度，向西北轉北北西移動。

颱風中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑約100公里，預估18日2時將移至馬尼拉東方約400公里海面。

此外，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，依據美國AIGFS數值模式最新模擬，下週一（1/19）東北季風增強，下週二（1/20）強冷空氣南下，有機會達到大陸冷氣團，甚至強烈大陸冷氣團等級，直言「下週恐成為寒流週」。

林得恩分析，這波冷空氣影響時間偏長，評估可能持續至下週六（1/24），其中最冷時段落在1月21日至22日清晨，不排除進一步增強為寒流等級。他提醒民眾務必提早做好保暖與防寒準備。

降溫型態上，北部、東北部及東部地區屬於濕冷天氣，中南部則以乾冷為主；迎風面的桃園以北與宜蘭有局部短暫雨，花東及恆春半島有零星降雨，其餘地區多為多雲到晴。隨著冷空氣逐步南下，氣溫與體感溫度變化明顯，民眾應持續關注最新天氣資訊。

