把握適齡生育 善用遺傳診斷資源護胎兒健康

依據內政部統計資料，台灣每三位準媽媽就有一位超過三十四歲。國健署十五日呼籲「適齡生育早規劃」，建議掌握女性二十五至三十五歲、男性四十歲前生育黃金期，以便降低高齡孕產風險。另補助最高八千五百元產前遺傳診斷，鼓勵高齡孕媽咪善用政府補助及早掌握胎兒健康。

根據美國國家衛生院（NIH）和美國婦產科醫學會（ACOG）資料綜合指出，隨著產婦年齡越高，懷孕的健康挑戰與風險相較於年輕女性顯著增加。ACOG資料尤其明確指出，三十五歲及以上孕婦相較於二十五至二十九歲孕婦，罹患慢性高血壓機率是二至四倍，罹患二型糖尿病機率也幾乎是二倍。

除了這些慢性病風險之外，高齡產婦也更容易面臨妊娠糖尿病、子癇前症等常見孕期併發症，並有更高的流產或子宮外孕機率；婦女分娩的時候，常因產程延長、遲滯等問題，導致接受剖腹產手術比例顯著增加；同時，胎兒發生染色體異常（如唐氏症）風險也隨之攀升。

國健署指出，截至今年十月底為止，高危險群孕婦利用政府補助產前遺傳診斷，總計二萬一千多案，經產前遺傳診斷發現異常情形共有七百多案，而在所有接受補助的高危險群孕婦，共有一萬九千多案（超過九成）為三十四歲以上孕婦，其中經產前遺傳診斷發現異常情形共有五百多案，異常率約達將近百分之三。

國健署長沈靜芬提醒，計畫生育夫妻應重視「適齡生育」，善用政府補助產前檢查及產前遺傳診斷檢查，藉此及早掌握胎兒健康。目前補助每位孕婦十四次產前檢查，另針對三十四歲以上、本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常等危險機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病等高風險孕婦，提供產前遺傳診斷（羊膜穿刺）費用每案最高五千元補助。低收入戶或優生保健資源不足地區民眾，額外再補助採檢費用三千五百元。

對遺傳生育有任何疑慮夫妻，全台設有十四家經國健署審查通過「遺傳諮詢中心」，提供孕前及產前諮詢、臨床遺傳諮詢門診等服務。