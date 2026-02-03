把握陽光露臉好天氣！週六恐有寒流來襲 濕冷跌破6度

今（4日）臺灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，週五午夜前後鋒面抵達，北臺變天；週六中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。

週六中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。（示意圖／記者高珞曦攝）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，4日至6日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率。冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、各地區高溫在25度以上，夜間因輻射冷卻，早晚「又入冬」。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

吳德榮表示，週五（6日）午夜前後鋒面抵達，北臺變天。週六（7日）中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下週日、一（8、9日）各地寒冷；下週日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。

廣告 廣告

吳德榮指出，週六至下週一（7至9日），歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，這波冷空氣的強度，臺北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

延伸閱讀

美舊金山灣區「1天地震逾40起」 餘震恐影響超級盃

今年第2號颱「西望洋」最快2/4生成！日本發布烈風警報

股匯同調！台股強勢反攻 新台幣貶翻升收31.57元