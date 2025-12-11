把握陽光！冷氣團週六報到 專家示警：台南以北低溫恐探13度

[Newtalk新聞] 趁著變天前把握好天氣！隨著北方低壓東移，午後東北季風增強，北台灣將轉濕涼。天氣風險分析師歐宗學指出，週末大陸冷氣團強襲，氣溫將溜滑梯式下跌，週日最冷時刻，台南以北都會區低溫恐下探13度，空曠地區更不排除出現10度極端低溫，提醒民眾務必做好保暖準備。





台灣北方海面低壓鋒面雖然強度不高，但午後將引導東北季風南下，環境風速開始增強。歐宗學說明，這波東北季風初期偏弱，主要影響迎風面的北部及東半部地區，下午雲量增多，入夜後地形上可能有局部短暫雨發生。明日持續受東北季風影響，水氣進一步增加，北東普遍轉為多雲或陰有局部短暫雨；因雲量增多影響輻射冷卻，北部低溫變化不大，但高溫將會下降，中南部則維持晴朗穩定，需特別留意劇烈的日夜溫差。

週六天氣將有明顯轉折，大陸冷氣團南下，風浪增強且陰雨範圍擴大。歐宗學表示，這波濕冷天氣短暫，週日清晨就會逐漸轉乾，但在氣溫方面，週六隨冷空氣移入配合水氣，北部與東北部呈現濕冷型態，中午高溫僅約21至22度，午後持續降溫、越晚越冷，夜間市區低溫將下探15至16度，中南部與花東入夜後也會感受到明顯降溫趨勢。





週日冷空氣達到最強，環境同時轉乾。歐宗學指出，雖然天氣好轉，但將進入最低溫時期，北部與東北部白天高溫僅剩15至16度，中部與花東19至21度，南部仍有23至25度。入夜後雲量減少，輻射冷卻效應將帶來更明顯的低溫，台南以北都會區低溫探至13至14度，高屏與花東約15至17度，在空曠郊區或海拔稍高地區，「不排除出現10度左右的極端低溫」。





歐宗學進一步強調，下週一冷空氣開始減弱，白天各地高溫將回升至20度以上，下週二起回暖感受更明顯，但清晨氣溫仍低，日夜溫差將再度擴大，中南部在下週三前皆維持晴到多雲的穩定天氣。

