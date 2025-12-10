把握難得陽光！鄭明典：明「東北部地區」轉雨

鄭明典指出，台灣仍被厚厚一層雲包圍，預計東北部地區明天就會開始下雨。 圖：翻攝自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 受東北季風減弱影響，今(10)日台灣上空水氣減少，各地放晴。然而，前中央氣象署長鄭明典分享衛星雲圖指出，台灣仍被厚厚一層雲包圍，預計明(11)天起空氣中的水氣就會增加，讓東北部及東半部等東北季風迎風面地區降下局部短暫雨。

根據中央氣象署最新氣象情資，今日東北季風減弱，讓西半部地區皆為晴到多雲好天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後北部地區則有機會降下零星短陣雨。

鄭明典說明，由衛星雲圖可見，台灣仍被雲層包圍。其中，台灣北方海域的雲層尤為厚實，將隨東北季風移入台灣。鄭明典提醒，對於東北部和東半部等東北季風迎風面地區而言，今天是難得的晴天，待明日東北季風增強，北部、東北部地區將降下局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴天氣。

至於北台灣部分地區陽光仍未露臉，鄭明典解釋，目前台灣上空有個低壓發展，導致雲散得很慢，但中午前就會逐漸散開。

