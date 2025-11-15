把握高溫好天氣！入秋來最強冷空氣將南下 吳德榮曝天氣好轉時間點

今天各地多雲到晴，西半部高溫可達27至30度，明天起入秋最強冷空氣將南下。（示意圖，本刊資料照）

今（16）日各地多雲到晴，西半部高溫可達27至30度，而迎風面水氣增多，北海岸、東北部及大台北山區有局部降雨。氣象專家吳德榮指出，明（17）日起入秋最強冷空氣將南下，北部、東北部與東部轉雨且氣溫下降，週二（18日）北台溼涼、中南部白天舒適。週三、四（19、20日）水氣逐漸減少，天氣在週四明顯好轉、白天回暖，但苗栗以北清晨仍可能下探約12度，提醒民眾及早調整穿著。

中央氣象署指出，今迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島也有零星降雨，提醒民眾外出攜帶雨具。其他地區則為多雲到晴的天氣。氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部25至27度，各地清晨低溫多落在19至22度之間，早晚偏涼。

吳德榮今於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄po文，指最新模式顯示明入秋以來最強冷空氣將南下，北部、東北部及東部轉為有雨的天氣型態，並伴隨局部較大雨勢，氣溫也將逐步下降。週二在東北季風影響下，迎風面水氣依然偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台天氣溼涼；中南部白天舒適，但早晚微冷。

預報顯示，週三、四迎風面水氣將逐日減少，週三北海岸、大台北東側及東北部仍有些微降雨機會，北部天氣偏涼；到了週四天氣轉好、白天氣溫回升。雖然此次南下的冷空氣強度較先前模擬略弱，但週三、四清晨苗栗以北平地仍可能出現約12度低溫，台北氣象站亦可能降至16度左右。專家提醒，雖未達「大陸冷氣團」等級，但氣溫將比前一週顯著降低，民眾應留意保暖。

