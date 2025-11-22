把握黃金週末搶曝光 高市4綠委拚版面行程滿

記者古芙仙、田居達、潘建任／高雄報導

民進黨高雄市長黨內初選各界關注！時程逐漸逼近，週末成為兵家必爭黃金時段，各路人馬行程滿檔，陳其邁市政行程彩繪輕軌車廂，邱議瑩也來了，直言活動多真的有夠忙。林岱樺則是在旗山展開大造勢，許智傑選在今（22）日成立雄中智庫後援會，賴瑞隆雖沒有公開行程，也在臉書PO出介紹鴨肉美食影片搶版面。

立委邱議瑩現身參加活動。

高雄市長陳其邁出席輕軌車廂彩繪活動，立委邱議瑩也現身跟著拍照參加活動，邱議瑩笑稱一整天行程有夠多，晚上還要繼續沒忙完。

民進黨立委邱議瑩：「晚上還有很多包括好朋友、娶媳婦啦，還有一些保安堂，鳳山的保安堂他們有一個台日交流的晚會，所以今天行程確實非常的滿檔。」

民進黨立委邱議瑩出面說明。

力拚黨內初選出線，行程塞得滿滿滿，一早拔蘿蔔行程林岱樺也同框，同場互動先禮後兵，一起搶攻親子票，下午林岱樺回防旗山舉辦護國市長大造勢，里長們都出席了。

民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼是25年，所有的青春、所有的力氣都獻給我們鄉親，獻給我們高雄，你說對不對？」

林岱樺行程塞滿滿。

現場有原住民團體表演，主持人也用客家話跟鄉親打招呼，搶在地票源目標明確，而許智傑則是選在22日以雄中校友身分，成立了雄中智庫後援會。

民進黨立委許智傑：「希望真的是雄中可以連任市長，不見得是許智傑個人的事，這是大家的事情。」

許智傑盼「雄中校友」能連任市長。

現場出席的都是雄中學長學弟，許智傑主打跟陳其邁是雄中同學，用母校情誼來固票，而賴瑞隆雖然沒有公開行程，但也在臉書粉絲專頁公布介紹美食影片。

民進黨立委賴瑞隆：「今天特別帶瑞德哥來吃我們的鴨肉。」

民進黨立委賴瑞隆公布美食影片。

名嘴王瑞德開玩笑說小鴨爸爸吃鴨肉，幽默了一下，隨著初選時程逼近，週末黃金時段各路人馬拚版面，力爭出線。

