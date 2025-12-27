把握「下週最暖」這一天 跨年夜濕涼變天時程曝

跨年倒數計時，下周天氣如何？氣象署表示，今（28日）、明（29日）兩天氣溫逐漸回升，不過北部沿海及宜蘭仍有較明顯降雨，下周二（30日）東北季風再度增強，北部與東半部將再度轉為濕涼型態，且不只影響跨年、元旦，預計將影響到明年1月3日。

今明兩天回暖 29日全台氣溫最高達26度

根據中央氣象署天氣資料，今起北台灣氣溫開始回升，白天高溫可來到20度左右，中南部則更暖和，可達25度。

下周一則是未來一週最溫暖的一天，屆時全台氣溫約在22至26度之間，中南部地區若雲量較少、陽光露臉，高溫甚至可能再往上衝。

跨年夜起東北季風攪局 濕涼雨區時程表曝光

好天氣並不長久，跨年前夕天氣將有明顯轉折。下週二起東北季風增強，這波冷空氣將一路影響到明年1月3日。

在這段期間，北部及宜蘭的白天高溫會再度掉回18至20度，夜晚低溫則下探14至19度。跨年夜當天，北部、東半部地區及恆春半島都有局部短暫雨的機率，想參與跨年倒數的民眾，務必隨身攜帶雨具，並做好防風保暖。

基隆、宜蘭防大雨 高山有機會「追雪」

雖然氣溫回升，但水氣仍多。氣象署特別提醒，今明兩天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，東北風環境下，北部及東部地區雨勢較為明顯。

對於期待雪景的民眾，若水氣與低溫配合得當，今日北部3500公尺以上的高山不排除有零星降雪、下冰霰或結冰的可能，前往山區的民眾需留意路面濕滑與結冰現象。

注意強風與晨霧 一月上旬還有強冷空氣

除了降雨與降溫，氣象署也對全台多個縣市發布強風特報，沿海地區陣風恐達8至9級。此外，今明兩天清晨中南部地區易有局部霧或低雲，恐影響能見度，行車與搭機民眾需多加留意,。

跨年過後寒冷並未結束。氣象署預告，明年1月4日至6日期間，將有另一波更強的冷空氣南下。屆時北部及宜蘭天氣會再度轉冷，其他地區早晚也相當寒冷，寒意恐將延續至元月上旬。