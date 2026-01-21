把握0至6歲黃金期 遊戲互動促進兒童早期發展
〔記者張協昇／南投報導〕「你會跟孩子玩遊戲嗎？」0至6歲是兒童發展的黃金期，對兒童而言，除了基本的吃、喝、睡眠等生理需求外，遊戲正是他們認識世界、學習成長的重要方式。衛福部南投醫院復健科職能治療師蔡德慧提醒家長，透過遊戲，孩子不僅能探索環境，更能在過程中促進認知發展、培養問題解決能力，並能及早發現發展遲緩情形，以免錯失孩子最關鍵的黃金治療期。
蔡德慧指出，從孩子出生開始，家人的陪伴與遊戲互動，便是支持其身心發展最重要的養分。惟對於部分發展遲緩的兒童而言，常表現出對外界較為被動、不知道如何操作玩具，或難以理解他人的動作與語言，更不易表達自身需求，這類孩子往往需要更多成人的引導與協助，才能逐步學習與外界互動。
蔡德慧表示，陪伴「慢飛天使」時，深度且有品質的互動至關重要。初期可從跟隨孩子的興趣出發，陪著孩子一起玩，並透過模仿孩子的動作，或運用誇張的聲音、表情與肢體動作來吸引注意力，耐心等待孩子以眼神或行動回應後，再給予適當的互動回饋。此外，在遞給孩子物品或帶著孩子做動作時，可同時搭配清楚的口語指令，有助於孩子將語詞與動作或實際物品建立連結，促進語言理解與學習。
家長也可善用兒童健康手冊中所附的簡易發展篩檢，依孩子年齡對照發展里程，若有疑慮建議應於施打疫苗或門診時主動向小兒科醫師諮詢。若發現孩子疑似有發展遲緩情形，可進一步至復健科就診，依個別需求安排兒童發展聯合評估與早期療育。
