把握3日好天氣 週末寒流報到低溫探6度

週末恐有寒流。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新3日20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今起至週五（4日至6日）全台天氣型態以晴朗穩定為主，僅東半部地區偶有零星飄雨機率。隨著冷空氣逐漸減弱，白天在陽光照射下體感「暖如春」，各地高溫普遍可達25度以上，但夜間受輻射冷卻影響，清晨與夜晚仍有明顯寒意，呈現「白天如春、早晚入冬」的天氣特徵，各地日夜溫差偏大，民眾應留意衣著調整。

依目前預測，各地氣溫分布為：北部約13至25度，中部12至28度，南部13至28度，東部11至26度。

廣告 廣告

最新模式亦顯示，週五（6日）午夜前後鋒面接近並通過北台灣，天氣將開始轉變。週六（7日）起，中部以北地區轉為濕冷並伴隨降雨，且氣溫將隨時間愈晚愈低。下週日與下週一（8、9日）冷空氣全面影響，全台轉為寒冷天氣。下週日北部多雲，中南部大致晴朗，東半部仍有局部短暫降雨機率；下週一則為晴朗穩定型態，僅東半部偶有零星降雨。

根據歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）最新模擬，週六至下週一這波冷空氣強度相當可觀，台北測站有觸及10度的可能，成為入冬以來第2波「寒流」。本島多數縣市平地最低氣溫，甚至可能降至6度以下，民眾應提早做好防寒準備，並持續關注後續模式調整。

展望下週天氣，下週二（10日）白天起至週三（11日），冷空氣逐日減弱，各地維持晴朗，白天氣溫回升，但夜間輻射冷卻效應仍強，部分縣市清晨平地低溫仍可能降至10度以下。下週三晚間另一波冷空氣南下，迎風面雲量增多並轉為局部短暫降雨；下週四（12日）雨後轉晴，氣溫仍偏低；下週五（13日）天氣再度轉為晴朗，氣溫回升。

此外，最新4日2時氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，一個熱帶低壓系統將偏西南西方向移動，預估5日清晨發展為輕度颱風「西望洋」，並於6日清晨登陸菲律賓民答那峨北部後迅速減弱為熱帶低壓。吳德榮指出，此為生命史短暫的颱風，亦符合「2月颱風不侵台」的歷史氣候特性。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」 經紀人這樣說

始源來台追思大S！搭廉航返韓自爆「險錯過班機」 幽默原因曝光

被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎