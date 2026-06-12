把教室變身 HAKKA 派對！ 115年度臺北客家文化到校服務熱鬧起跑
打破傳統排排坐的課堂框架，臺北市政府客家事務委員會大膽創新，於昨（11）日盛大舉辦「115年度臺北市客家文化到校起跑活動」！今年重磅推出全新企劃「HAKKA 好聲音－同學派對」，破天荒以一首客語兒歌主題曲串聯整套核心課程，讓學生透過情境戲劇、肢體遊戲、即興填詞創作與手作體驗等多元複合式路徑，在派對般歡樂的沉浸式氛圍中，自然而然地接觸並熟悉生活客語。這項深耕基層校園的文化工程，預計今年將開進 60 所校園、引領超過 6,000 名師生共同翻轉客家文化體驗！
從聽見、認識到帶走聲音！吳文德主委：回歸「山歌對唱」的情感本質
「山歌對唱，曾是客家先輩們在山區辛勤農耕時，跨越山頭、最純粹的交流方式。」臺北市客委會主任委員吳文德感性解密今年活動的設計思維。他一針見血地指出，今年的策展核心全面回歸客家傳統山歌文化的「聲音」本質，古人透過歌聲表達情感、分享日常、建立生命連結，現在這份精神被精緻地帶進都會校園。
吳文德主委強調，現代的客語教學不能只是一直灌輸單字，而是要讓孩子們「一起唱、一起玩、一起創作」。活動今年以臺北市客委會出版的客家語兒歌曲譜集《共班同學》中的《森林派對》為主軸，巧妙將歌詞轉化為不同學習單元，建構出「聽見 $\rightarrow$ 認識 $\rightarrow$ 創作 $\rightarrow$ 帶走聲音」的進階學習雙向路徑。孩子們從聽見旋律開始，到最後能跟著節奏用客語即興對話、甚至唱出屬於自己班級的專屬歌曲，讓母語真正活化在生活情境中。
打破枯燥宣傳！「體驗式記者會」高能炸裂，媒體與師生齊跳聲音波浪舞
昨天的起跑記者會完全打破了傳統官員排排坐、行禮如儀的靜態模式，別出心裁地採取「體驗式活動 $\times$ 創新記者會」的新潮形式。開場便由幼兒園小朋友們戴上親手手作的動物面具，上演激萌的「森林派對大遊行」；現場更安排國小合唱團與幼兒園師生進行震撼的「跨年齡雙聲部隔山對唱」，當孩子們清脆嘹亮的歌聲唱出『來啊、來參加森林派對』的歡樂旋律時，瞬間點燃全場熱情。
隨後，與會貴賓共同親手啟動特製的五種「動物樂器藝術裝置」，引發全場熱烈歡呼。活動更直接拉著現場的媒體記者與學校校長老師們「下水體驗」，全場一起牽手挑戰「聲音波浪舞帶動」與「歌詞即興創作」，透過高互動性帶大家親身體感這套創新教學模式的強大魅力。
小學瘋「歌詞拼圖」、幼兒園化身「動物樂團」！超過15年堅持與翻轉
客委會指出，「客家文化到校服務」已默默耕耘超過 15 個年頭，每年都在教案創新與文化堅持中尋求完美平衡。今年針對不同年齡層的吸收能力，量身打造了高質感的精細分齡教案：
【國小校園：同學派對主題】
單元一、隔山對唱戲劇秀： 介紹傳統客家「隔山對唱」文化的歷史背景，並現領小朋友分成台上台下兩大陣營，進行團體即興對唱，體驗古典對唱的聲音競技樂趣。
單元二、共下尞（一起玩）音樂拼圖： 學生們必須限時合作，合力解鎖巨大的「音樂歌詞拼圖」來破解正確歌詞順序；並在「聲音波浪舞」環節中，用誇張的肢體動作來具體表現『笑』、『歡喜』、『搞生趣（開玩笑）』等歌詞意涵，讓語言學習徹底變成釋放活力的肢體遊戲。
單元三、聲動客家與手作竹蟬： 呼應客家音樂隨興歌詠、即興填詞的特色，由全班共同討論、即興填詞創作出具班級代表性的「特色班歌」並上台發表。最後，學生們在古早味「竹蟬 DIY」的手作樂趣中，完美將客家聲音帶回家。
【幼兒園校園：森林故事樂團】
勇敢表達與文化認同： 透過原創故事劇中「貓熊與老虎」的趣味角色互動，溫柔引導幼兒勇敢表達自我。隨後，幼兒們會戴上自製的動物面具化身為「森林樂團」成員，在輕快的波浪舞、趣味貼紙集體表演中自然熟悉客語語感，建立跨文化的友誼與本土文化認同。
「也許很多年以後，這些孩子不一定能精準記得每一個客語單字，但他們腦海中一定會深深記得——曾經有那麼一天，整個班級的同學和老師一起大聲唱歌、瘋狂玩樂，在笑聲與節奏裡，參加了一場無比熱鬧的派對。而那，就是客家文化最自然、也最動人的樣子。」
臺北市客委會期待透過這場極具創意且向大眾開放的校園公開宣傳，吸引更多學校加入保種行列。歡迎全臺北市各公私立小學與幼兒園踴躍向客委會提出到校服務申請，親眼見證客家文化在現代校園中的精彩變身！
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