把教育釀成一杯酒的哲學 楊順銓在 TutorABC 的「一流」世界觀

TutorABC 董事長楊順銓品酩Caymus。圖/星坊業者提供

TutorABC 董事長楊順銓領導著全球最具規模的線上教育平台之一。支撐這個龐大系統運作的，是一個簡單卻被反覆驗證的信念——「一流 First Class，就是我們做任何事情的基本標準。」

這個信念源於他早年在摩根史坦利的金融訓練。「當我還是年輕銀行家時，公司不斷提醒我們：Delivering a first-class business, in a first-class way.」這成了他後來收購 TutorABC 時的精神原型——「以一流的人才、一流的方式，成就一流的教育。」

從金融到教育：一場文化轉譯

楊順銓的家族三代皆在金融體系打磨。摩根史坦利的職涯，讓紀律、結構與精準成為他思考的基本語言。

廣告 廣告

「金融世界看的是季度報表；教育的回報，卻是一輩子的複利。」他說。一個孩子十年後是否能自信開口，或成人因語言能力打開第二條職涯曲線，才是教育真正的成果。「那是一種最穩定、也最耐久的資產。」

何謂「Fine」：一種來自酒的世界觀

談到「一流」，楊順銓經常借用葡萄酒來說明。對他而言，Caymus 是個清楚的參照點——以一流的方式釀造一流的酒。

「Fine，從來不只是技術上的完美。」他說。真正的頂級必須同時具備真實性、一致性與令人難忘的能力。無論是葡萄酒還是教育，都需要在工藝上保持誠信，並能留下長久的價值。

一瓶好酒值得在「一流的時刻」被打開。重要的從來不是單一元素，而是人、時間、氛圍與酒的組合。這個邏輯與教育如出一轍：老師、課程與科技唯有被正確地組合，才能構成真正的一流學習體驗。

TutorABC 董事長楊順銓品酩Caymus。圖/星坊業者提供

TutorABC 為何能走到今天

如果只用一個詞來解釋成功，楊順銓的答案很明確——品質。

TutorABC 的品質來自於高度要求：

頂尖資源: 教師接受劍橋教學體系訓練，教材來自牛津、劍橋、《國家地理》等國際體系

科技賦能:平台擁有 19 項 AI 專利，能動態調整學習節奏。

以人為本: 人始終在科技之前。每一位學習者背後都有支持系統陪伴完整的學習旅程。

這份堅持，也讓 TutorABC 成為亞洲少數取得 WASC 最高學術認證的線上平台。對楊順銓而言，這就像釀酒對風土的堅持——那是品質的起點。

一整個酒窖，而不是一瓶酒

若將 TutorABC 比作酒，它不是單一酒款，而是一整個系列的窖藏——始終堅持以一流的人才與方式，成就一流的學習體驗。

針對兒童課程， 像是 Conundrum，親切、靈活、充滿好奇心 針對青少年與考試導向： 接近 Napa Valley Cabernet Sauvignon，結構清晰、平衡穩定 針對成人與進階學習，則更像旗艦款 Special Selection，層次豐富、深度醇厚。

「我自己最喜歡的，也是這兩端。」他笑說。一端是學習最初的快樂，另一端則是教育所能抵達的高峰。

來自美國加州納帕谷的 Caymus代表酒款 Cabernet Sauvignon。圖/星坊業者提供

把哲學活成日常

離開辦公室後，楊順銓依舊用同樣的標準生活。他熱愛運動與閱讀，因為那與教育、與酒一樣，都需要耐心、時間與策略。

「學習、運動與家庭之間的平衡，才讓生活真正有意義。」他說。今天的 TutorABC，每一堂課都像一瓶被好好對待的酒——不只是產品，而是一段故事、一種價值。「這也是為什麼，學生會一次又一次回來。」楊順銓說，因為他們信任品質，也記住了體驗。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】

【本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者】