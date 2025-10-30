把旅客當盤子！立委怒揭黑心旅宿趁演唱會漲10倍 觀光署回應了

G-DRAGON將在台北大巨蛋舉辦演唱會，不過卻發生有旅宿業惡意哄抬價格。（圖：臉書）

南韓天王GD（權志龍）即將在本周末於台北大巨蛋舉行演唱會，就有網友透露自己在找周邊住宿時，竟有旅宿業者惡意哄抬價格。兩個晚上費用高達1.6萬元，等於一個晚上就高達8000元。立委林國成今天（30日）在立院質詢時就批評除了台北之外，時常舉辦演唱會的高雄地區也有這樣的狀況，簡直是坑殺消費者、把旅客當盤子。對此觀光署表示，若超過核定房價，最高可開罰5萬元。

林國成今天在立法院交通委員會質詢時表示，最近雙北演唱會不少，但有不少旅宿業者將房價哄抬到10倍。並舉例最近台北一間旅宿平日每晚1240元、假日3695元，到了演唱會期間就變成13838元，已經是欺騙消費者，甚至違反公平交易法。儘管旅宿價格是自由市場，但這種把人當凱子削的行為，要台灣怎麼推動觀光？

觀光署副署長黃勢芳則回應，部分旅宿平日的價格可能有打折，但如果稽核到業者開價超過核定房價就會依發展觀光條例處以1萬元至5萬元罰鍰，也再次呼籲業者不要對觀光造成負面影響。