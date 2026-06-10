把日子過成喜歡的樣子！現代風的純粹與豪宅尺度融合，演繹質感、秩序與生活美學的理想對談

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編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 AJA安頡建築室內設計

小編帶你看好宅

在都市生活的緊湊密度中，位於台中的知名建案保有良好視野，屋主期望入住新家的生活，能在日常之中感受如同置身自然般的悠然閒適之情。設計師深感屋主的需求與嚮往，以現代風為基底，透過材質交織、幾何線條與光影層次，為豪宅空間重新定義秩序與深度，讓日常成為一場關於感官與質感的細膩演繹。



走進玄關，連續性的櫃體將生活機能隱入牆體量感之中，保持視覺的純粹與秩序，地面以地磚與客廳的超耐磨木地板劃分界線，明確落塵區。天花板運用弧形曲面消弭樑柱的壓迫感，引領視線橫向延展，讓返家的第一步便感受到空間的開闊感。客廳以柔和的米色調鋪陳基底，純粹的色調與精選材質，堆疊出細膩層次，型塑溫潤而安定的空間氛圍。電視牆塗抹大面積的藝術塗料，明顯的手工紋理在自然光下，增加了空間的藝術張力，搭配落地式電視櫃設計，不僅放大視覺感，更透過適度留白與天花大樑呼應，創造恰到好處的留白，實踐現代風的簡約美學。光線透過窗簾層層映照，畫面唯美。巧用弧形半高牆，完美區隔客廳與書房，光線與視野無阻礙。半高弧形牆後方，規劃展示與收納兼具的櫃體，開放與封閉交錯，讓立面更具節奏，淺灰石紋作為背景，融合金屬展示架與木質抽屜，異材質拼接中展現低奢質感，嵌入式燈帶點綴其中，使屋主收藏成為空間中最吸睛的端景。

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餐廳區以L型下櫃延展收納機能，提升坪效與使用便利性，上櫃則以玻璃門片取代傳統封閉設計，搭配內嵌燈帶，透出細緻光感，增添空間精緻度。長型餐桌搭配不對稱的長凳與餐椅，在深淺色調之間豐富視覺變化，餐櫃整合電器櫃，維持立面平整簡潔，使視覺更為俐落。天花延續弧形語彙，搭配造型圓弧燈飾，從上而下呼應整體設計主軸，讓用餐場域在功能之外，更具藝術氛圍。

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木質格柵與不同材質的拼接運用，使牆體不只是界面，更承載收納與機能，生活所需被隱藏於量體之中，視覺回歸純粹，也讓空間保有從容的呼吸感。

AJA安頡建築室內設計／胡昌明

地址：台中市西區臺灣大道二段573號7 D

電話：04-23210311

Email：axdg.aja@gmail.com

網站：https://www.aja-archi.com/

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