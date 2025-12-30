把日常畫成風景 原住民長者用畫筆，一起把生活拼回來
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
很多人以為，長者學畫畫只是打發時間，但對這群原住民長者來說，畫畫其實是在把生活重新畫回來。從每天熟悉的山林、作物與野菜，到彼此分享的生活記憶，這些畫面一筆一畫，慢慢拼回在城市中流失的節奏。由臺北市政府原住民族事務委員會辦理的臺北市原住民長青學苑，以藝術作為陪伴長者的重要方式，讓原住民長者即使身處都市，也能透過創作找回熟悉的生活感，讓高齡照顧不只照顧生活，也照顧文化與情感。在藝術課程中，可以清楚看見原住民長者與一般銀髮族不同的創作特質。長者在畫面中常自然呈現山林、河流、作物、野菜與家屋等元素，色彩運用大膽而直接，內容多來自實際生活經驗。不同族群、不同成長背景的長者，各自帶來不同的視角與記憶，讓作品呈現出豐富而多元的樣貌。此外，長者的畫作中也常流露出特有的幽默與童趣，有時動物被畫得特別圓潤，有時作物被放大成畫面的主角，長者還會笑說「現實裡沒長這麼好」，這些帶著笑意的調侃，讓人一眼就感受到創作時的自在與輕鬆。長青學苑的課程並不要求畫得一樣，而是鼓勵長者用自己最熟悉的方式表達，讓藝術成為日常經驗的延伸，也讓長者在創作中重新建立自信與成就感。
在累積多年藝術學習基礎後，長青學苑今年首度規劃「團隊拼畫」創作，並費時近三個月完成五件作品。這次從個人創作進一步挑戰團體合作，讓長者在創作過程中學習彼此討論、協調與配合。作品《閃亮的島嶼「豐」情》以台灣為主題，結合山林與海洋動物，呈現長者各自的生命記憶；《我們的田園印記》則來自屋頂田園植栽的日常，將蕗蕎、刺蔥等原民常見作物融入畫面，拼接出象徵互助與分享的田園景象。另有《聖誕快樂》、《群星之下，我們的手相牽》及《記憶的溫度》，分別描繪節慶歡樂、彼此陪伴與生活記憶，展現原住民長者在都市生活中的情感連結與多元面貌。
對參與長者而言，團隊拼畫不只是畫畫，而是一段「一起完成事情」的過程。從一開始反覆確認自己的畫面能不能和他人的作品自然銜接，到後來在討論中彼此提醒、互相調侃，創作現場常伴隨笑聲。有人指著畫中的作物說「畫得比真的還會長」，也有人看著動物圖案笑說「這隻看起來比我有精神」，在這樣輕鬆看待生活的幽默中，大家慢慢找到共同的節奏。許多長者表示，看到所有畫作完成並拼接在一起時，不只感受到成就感，也多了一份「原來我們真的一起完成了」的團體歸屬感。創作過程中，大家分享的不只是畫法，也聊起種植經驗、生活瑣事與過往記憶，讓藝術自然成為凝聚情感的媒介，也為長期生活在都市的原住民長者，重新建立穩定而溫暖的支持網絡。
臺北市原住民長青學苑由臺北市政府原住民族事務委員會辦理，並由臺北市公益彩券盈餘分配基金補助，長期陪伴設籍臺北市、年滿55歲以上的原住民長者，在城市中持續學習、交流與創作。透過藝術、樂舞、體適能與社群支持，學苑讓長者在銀髮階段不只是被照顧，更能自在參與、分享經驗，讓生活持續有連結、有溫度。歡迎設籍臺北市55歲以上原住民長者免費參與，詳情請見：https://reurl.cc/Z7r9eg
