「把時代唱成鄧麗君」24日傳唱經典 致敬永恆歌后

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣府緬懷出生於雲林的國際巨星鄧麗君，將於24日晚間舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」，歌手鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩等人將重新詮釋經典旋律，向永恆歌后致敬。

雲林縣文化觀光處今天召開「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」宣傳記者會，縣長張麗善、副縣長陳璧君、財團法人鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳等人，廣邀民眾屆時到場聆聽。

張麗善表示，鄧麗君出生於雲林縣褒忠鄉田洋村，縣府在2018年將她的生日1月29日訂為「鄧麗君日」，持續於每年1月前後舉辦紀念音樂會，期盼透過音樂傳承鄧麗君精神與情感，也讓世界看見雲林；此次音樂會不僅是對鄧麗君的追思，也展現雲林在文化藝術推動上的成果。

陳璧君說，此次音樂會邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩等新世代歌手，以不同世代視角傳唱鄧麗君經典作品，這不是一場模仿或翻唱的音樂會，而是用今天的聲音，重新唱回那個年代的情感與記憶；鄧麗君不只是一段時代記憶，而是持續與當代社會對話的文化符號。

鄧永佳認為，鄧麗君的音樂跨越種族、年齡層，在每個人心中都有一首屬於自己的鄧麗君，陪伴著大家的重要時刻，歡迎大家24日晚間7時走進雲林表演廳，在歌聲中與經典再次相遇，感受跨世代音樂感動。

文觀處表示，此次音樂會在節目編排上特別著重情感層次與時代氛圍的鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，帶領觀眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景，從熟悉旋律中看見不同世代對同一首歌的理解與共鳴，進一步展現音樂作為文化載體的深厚力量。

文觀處說明，音樂會活動採免費索票方式，13日中午12時起，在OPENTIX兩廳院文化生活開放索票。（編輯：陳仁華）1150112