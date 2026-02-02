把智慧產線搬進教室 淡水商工實習工場啟用、勇奪德國iF設計獎

控制科三年級陳玟霓同學培同局長張明文(前)體驗人機智慧模擬產線實作。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水商工今(2)日啟用「整合創造機電實驗盒」實習工場，將智慧製造教學導入校園，結合AI語音辨識、智慧控制與無人化產線模擬，讓學生在課堂中實際演練產業流程。該實習場域同步榮獲國際設計指標「德國iF設計大獎」，成為新北技職場域升級的代表案例。

教育局長張明文表示，新北市首創技職「雙美未計畫」，以雙語、美感與未來為核心，全面推動實習空間轉型，讓學生一走進工場，就如同進入真實產業現場。淡水商工此次結合專業設計團隊與教師共同規劃，從學習動線、照明、標示系統到設備配置全面優化，使原本老舊的電機工場蛻變為明亮、有序且具專業氛圍的學習場域，提升學生技能訓練品質，也培養職人態度。

此次啟用的「整合創造機電實驗盒」以智慧控制為核心，採用模組化實習設備，搭配隱藏式管線與智慧標示系統，同時滿足技能檢定、跨科協作及國中職業試探等多元教學需求。因應AI浪潮，電機科同步強化課程內容，導入AI語音辨識、PLC可程式控制、自動控制與人機介面(HMI)實作，結合智慧生產模組，讓學生在校內即可演練無人自動化產線運作邏輯，提前培養工業5.0人機協作能力。

淡水商工校長潘泰伸指出，此次改造不僅是設備更新，更透過場域設計深化環境教育，培養學生專業美感與跨域實作能力。設計師方俊傑表示，工場概念以「需要高度專注的手術室」為發想，透過均勻照明與簡潔背景，引導學生專注操作，養成嚴謹有序的職人精神。電機科三年級學生邱明楓也分享，新工場如同高科技研發中心，操作更直覺，完成系統運作時成就感十足。

教育局補充，新北市預計2030年前投入超過1億元，推動30間優質實習場域全面升級，協助學生看見未來、學會技能，順利銜接產業，站上更具國際競爭力的技職舞台。

淡水商工機電整合實習工場榮獲德國iF設計獎。(記者羅國嘉攝)

淡水商工電機科二年甲班李泓逸(左)同學為局長張明文(右)說明機電整合課程實習成果。(記者羅國嘉攝)

學生體驗產線實作。(記者羅國嘉攝)

