把最壞的犯罪分子趕出去！ 川普掃蕩移民鎖定紐奧良

美國國土安全部部長諾姆表示，移民暨海關執法局ICE幹員，「將把最壞的犯罪分子逐出紐奧良」。

美國國土安全部今天（4日）宣布，在紐奧良啟動掃蕩移民行動。有知情人士透露，明尼蘇達州明尼阿波利斯和聖保羅市，已經展開一項針對無證索馬利亞移民的行動。（戚海倫報導）

川普政府再次鎖定民主黨執政城市，國土安全部今天在路易斯安那州紐奧良展開移民打擊行動，部長諾姆說，移民暨海關執法局幹員「會把最壞的犯罪分子逐出紐奧良」。國土安全部助理部長麥勞夫林說，紐奧良的行動將鎖定非法犯罪移民，這些人涉及「入室行竊、持械搶劫、汽車重大盜竊及性侵」等案件。

美國有線電視新聞網CNN報導，移民是紐奧良的重要組成部分。有市議員認為，社區中許多人認為，新的聯邦移民行動不是針對最暴力的人，而是為了圍捕最弱勢的群體之一。

另外，川普昨天表示，他不希望索馬利亞移民留在美國，還說他們是垃圾，應該「回到他們來的地方」。川普今天加大了對索馬利亞人的批評力道，聲稱索馬利亞人摧毀了明尼蘇達州。美國最大非裔領導組織非洲社區聯合會批評了川普總統關於明尼蘇達州索馬利亞社區的言論，表示川普相關言論是仇外的，並且脫離了當地的實際情況。