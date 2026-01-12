把最好的脾氣全給了外人，對情人卻沒耐心的星座 TOP4：處女座太嚴苛，「這星座」好脾氣全給了兄弟

有些人對外人永遠笑臉迎人、語氣溫柔，回到感情裡卻只剩不耐煩。不是因為不愛，而是太放心，放心到忘了顧及對方的感受。今天，就來看看哪四個星座，最容易把耐心留給外人，卻把情緒丟給最親近的人。

把最好的脾氣全給了外人，對情人卻沒耐心的星座 TOP 4：雙子座

雙子對外人，永遠保持聊天最佳狀態。 source：SBS《一吻爆炸》劇照

雙子對外人，永遠保持聊天最佳狀態。但一回到感情裡，反而容易懶得修飾語氣。不是故意冷淡，而是覺得「你應該懂我」。只是這種熟到不用客氣，往往也最容易傷人。

把最好的脾氣全給了外人，對情人卻沒耐心的星座 TOP 3：處女座

處女對外人很有禮貌，對情人卻標準特別高。 source：tvN《那傢伙是黑炎龍》劇照

廣告 廣告

處女對外人很有禮貌，對情人卻標準特別高。他把所有耐心用在控制形象，剩下的，只留給最親近的人檢討。一句提醒，常常變成指責；一句關心，不小心就成了壓力。處女不是沒脾氣，只是他的情緒，全留給了「最在乎的人」。

把最好的脾氣全給了外人，對情人卻沒耐心的星座 TOP 2：射手座

射手對兄弟朋友，永遠豪爽好相處。 source：tvN《那傢伙是黑炎龍》劇照

射手對兄弟朋友，永遠豪爽好相處。但面對情人，卻很容易嫌煩、嫌黏、嫌管太多。不是不愛，而是他把伴侶當成「自己人」，卻忘了，感情也是需要被善待的。

把最好的脾氣全給了外人，對情人卻沒耐心的星座 TOP 1：摩羯座

摩羯在外人面前，理性、有禮、好說話。 source：tvN《機智住院醫生生活》劇照

摩羯在外人面前，理性、有禮、好說話。但一回到感情裡，卻常常直接跳過情緒，只談事情。他把壓力都收起來給外人看，卻不小心把疲累，全部留給最親近的那個人。

這些星座其實不是不溫柔，只是把最好的脾氣全給了外人。所以啊，當你發現他對朋友超好、對你卻動不動就沒耐心，不必太生氣，偶爾提醒一下，或者用同樣的幽默對待他，反而更容易喚回他對你的耐心。感情就是這樣，有時候，笑著提醒，比生氣更有效。

主圖來源：tvN《那傢伙是黑炎龍》劇照

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

王心凌43歲減齡包頭怎麼綁？5招綁髮髮型技巧視覺年輕5歲

2026燙髮趨勢4大關鍵！泡泡捲、人魚捲到萊斯利捲，顯小臉造型一次掌握