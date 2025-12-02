把板模當馬騎！工人無裝備跨坐吊掛板模升4樓高。（圖／翻攝社會事新聞影音）

屏東長治縣府新建科技園區，一名工人未穿戴任何安全裝備，竟跨坐在由吊車吊掛的木材板模上，升至4層樓高空，還如騎馬般搖晃，並將危險行徑拍攝上傳網路。此舉已明顯違反工安規定，稽查人員已到場調查並將開罰。

把板模當馬騎！工人無裝備跨坐吊掛板模升4樓高。（圖／翻攝社會事新聞影音）

這起工安事件發生在屏東長治鄉靠近台27交流道附近的科技園區工地，該工地是屏東縣府農業局正在經建中的園區，當時正進行污水工程。在11月27日，疑似板模工人準備撤場時，找來吊車協助搬運，從流出的影片可見，一名戴著漁夫帽的工人，不但沒有配戴安全帽，身上也沒有任何安全防護措施，竟直接跨坐在被吊掛的木材板模上。當吊車將木材升至約四層樓高度時，該名工人還故意猛烈搖晃木材，把危險當成遊戲，一臉笑容，完全不顧自身安全。

廣告 廣告

工人跨坐在吊掛的板模上，不但不緊張，竟還嬉皮笑臉的猛烈搖晃。（圖／翻攝社會事新聞影音）

工地現場人員表示，這些板模重量約兩三噸，本應只是簡單吊運工作。他們強調吊掛物品上絕對不能坐人，如果發現這種行為一定會立即制止。現場人員對此行為予以嚴厲譴責，因為即使有安全裝備，工人也不應騎乘在吊掛物上，這樣的行為已明顯違法。

現場人員進一步強調，這種行為極度危險，只要有任何閃失，人一旦墜落基本上就無法挽回。從勞安角度來看，這屬於重大缺失。事件在網路上引起關注後，稽查人員已於隔日一早到場進行調查。根據規定，這類違規行為將面臨3萬至30萬元的罰款。然而，比起罰款，若因此發生人員傷亡，後果將更為嚴重。此事件也再次提醒工地安全管理的重要性，以及對工安規定的嚴格遵守。

【危險動作，請勿模仿】

更多 TVBS 報導

珍奶噁見「整隻蟑螂」！顧客嘔吐反胃 日出茶太回應了

小綠人「閃爍」別衝 如同闖紅燈 行人挨罰五百

機車族注意標線！ 待轉靠右側騎「右轉車道」 恐吃上罰單

七期商辦工地配電管墜落砸毀轎車 「強風吊裝惹禍」開罰1.8萬

