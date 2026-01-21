把林美秀、陳冠霖「吊上樹」！蔡昌憲認壓力大：怕被嫌棄

夏宇童（左起）、蔡昌憲、林美秀、陳冠霖組成旅伴。（台灣大哥大MyVideo提供）

林美秀、陳冠霖、蔡昌憲、夏宇童在實境綜藝《花甲少年趣旅行》結伴，暢遊北北基，展開笑聲與溫度並存的城市旅行。第二次參加的蔡昌憲笑說，心情有比第一次放鬆許多，但也擔心自己安排的行程不合哥哥姐姐（林美秀、陳冠霖）的胃口，「很怕他們心裡想的是『怎麼會排這個啦！』」吐露壓力。

蔡昌憲說，這次旅程中最印象深刻的行程，就是他安排的「攀樹體驗」。他原本是想讓大家嘗試不一樣的活動，沒想到過程卻讓他全程神經緊繃，「看到哥哥姐姐真的被吊在樹上，其實滿緊張的。」

蔡昌憲（左起）擔心自己的行程會讓林美秀、陳冠霖、夏宇童覺得太艱澀。（台灣大哥大MyVideo提供）

他透露，陳冠霖腰椎曾受過傷，林美秀被吊在半空中也明顯不太舒服，讓他立刻從旅伴切換成「助教模式」，全程在旁協助、關心安全，只求大家能順利完成挑戰。蔡昌憲笑說，那一刻真的深刻體會到，《花甲》不是只有玩，更多的是彼此照顧的過程。

陳冠霖也是讓蔡昌憲最顛覆印象的旅伴，「原本的印象就是台劇男神，又帥又有氣勢。沒想到實際相處後，才發現他其實是個愛下廚、做事細心又很文藝的好爸爸，反差感十足」。至於最熟悉的林美秀，蔡昌憲笑說她依舊是那個會照顧所有人的大姐頭，「但這趟旅行也了解到姐全新的一面，真的沒想到她這麼會買，什麼都能買！」

蔡昌憲（左）時刻關心陳冠霖的狀況。（台灣大哥大MyVideo提供）

而夏宇童則因為是蔡昌憲太太的高中同學，2人從原本不算太熟，卻在這趟旅程中迅速拉近距離，笑稱對方真的是年輕人，「雖然同年紀，但她很會拍照、拍影片，也很會記錄生活。」

旅程結束後，蔡昌憲發現這趟《花甲》真正的收穫在鏡頭之外。他分享，回家沒多久就收到陳冠霖親自炒的辣椒，林美秀也寄來好吃的水果，彼此不只在旅行中照顧對方，連節日都還會惦記著彼此，「這種關係真的很難得」。他感性表示，能在短短幾天裡建立這樣的情感連結，正是《花甲少年趣旅行》最迷人的地方。《花甲少年趣旅行》每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo網路跟播。

