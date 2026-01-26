把柴山生態帶進青創基地 《山林印記》特展1/28Pinway登場
高雄市政府青年局青創基地 Pinway（駁二8號倉庫）延續去年「品味生活節」累積的人氣與口碑，將於1月28日至2月13日推出《山林印記》主題特展，以高雄柴山生態為創作核心，結合青年品牌能量，透過展覽、互動體驗與工作坊形式，邀請民眾在城市中展開一場貼近山林的感官之旅。
↑圖說：高雄市政府青年局青創基地 Pinway 作為永續倡議示範場域，本次《山林印記》企劃以柴山為題，透過工藝與感官體驗，引領民眾感受山林土地的療癒力量。（圖片來源：高雄市青年局提供）
本次展覽以在地自然為靈感，攜手插畫品牌「異想之森工作室」與陶藝品牌「已知用火」，將山林的氣味、紋理與生命故事轉化為可親近的生活體驗。民眾走進展場即可化身探險者，參與「山林闖關任務」，從「森林氣味瓶」辨識自然氣息，在「山鄰占卜牆」抽取專屬生態訊息，到親手拓印植物葉脈，感受柴山常見植物的細膩紋理，讓認識生態不再停留於知識，而是融入遊戲與互動之中。完成任務還可獲得限量精美好禮，數量有限，送完為止。
↑圖說：凡完成「山林闖關任務」即可獲得限量的精美生態好禮，包含「台灣獼猴共存推廣協會」資料夾、「異想之森」造型磁鐵組及森林氣味精油等，數量有限，送完為止。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局局長林楷軒表示，Pinway是南部首座以環境永續SDGs為核心的青創示範場域，《山林印記》嘗試將生態知識從展示轉化為感官體驗，讓民眾在日常生活節奏中，透過觀察與手作重新看見柴山的價值。這不僅是一場展覽，更是將永續理念轉化為「可以帶回家」的生活經驗，展現高雄青年創作與在地文化連結的多元可能。
↑圖說：青年局輔導的插畫品牌「異想之森工作室」，以柴山獼猴為主題規劃手作體驗，透過插畫與拼貼，引導參與者理解獼猴的日常行為與生態特性。圖為插畫家王佳薇(左_、王帛羽(右)。（圖片來源：高雄市青年局提供）
展覽期間的週末亦規劃主題工作坊，深化民眾與在地生態的連結。1月31日由「異想之森工作室」推出「獼猴生態插畫小卡」體驗，透過插畫創作與紙藝操作，引導參與者認識柴山獼猴的生活樣貌與行為特徵，在創作過程中理解人與野生動物共存的重要性。2月7日則由陶藝品牌「已知用火」帶來「柴山採集拓印陶盤」工作坊，運用陶土的可塑性，將自然掉落植物的紋理拓印其中，保留柴山四季更迭的痕跡，轉化為兼具實用性與美感的生活器物。
↑圖說：高雄在地陶藝品牌「已知用火」帶領民眾以陶土創作，運用拓印工法保留構樹、山黃麻等柴山常見植物的葉脈紋理，轉化為兼具實用與美感的生活器皿。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局指出，Pinway持續作為城市公共平台，媒合青年創作能量與在地環境議題，讓永續不再只是口號，而是透過文化、設計與環境教育，逐步融入市民生活。未來也將串聯更多青年品牌與公共資源，打造兼具創意與永續價值的青年友善城市。更多活動資訊可至 Pinway 粉絲專頁查詢。
