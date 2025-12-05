把桃園舊城魅力找回來 文化局派出「創意部隊」進駐啟動活化

桃園市長張善政推動「舊城再生計畫」，以都發局、工務局為骨幹，而以文化局、經發局為血肉，雙管齊下，希望重啟舊城魅力找回時代榮景。(圖/李春台攝)

記者李春台

桃園市工商活動蓬勃興盛，也帶動了城市新面貌更新改造。但相對於新興都市的突飛猛進，許多舊城區的沒落和蕭條，也成了市府急欲關注並改變的焦點。桃園市長張善政因此著手推動跨局處的桃園市「舊城再生計畫」，以都發局、工務局為骨幹，架構整個城市景觀、硬體、人行鋪面等等工程進行改善；而以文化局、經發局為血肉，填補了商圈改造、人文歷史以及重啟舊城魅力的軟體改造工程。

文化局長邱正生接受《桃園電子報》專訪時表示，要想重現舊城魅力，就必須去了解，舊城中欠缺的創意跟活力是什麼？後續必須引進怎麼樣的創意跟能量，讓舊城能夠重新蓬勃起來。邱正生強調，重建舊城魅力的過程中，必須兼顧兩條軸線，一是必須讓既有商圈居民、商家、或者社團本身，成為核心的參與者；另外則要引進外面更多的創意進來，與舊城產生互相的衝擊和激盪。

桃園文化局在景福宮旁的大廟口派出所設置了舊城再生的基地，希望在此設立一個節點後重新活化，作為一個常設展的活動據點。(圖/李春台攝)

邱正生強調，舊城在逐漸凋零的過程中，許多商業、人口外移的同時，要透過新團隊進駐並引進創意跟刺激，讓舊城原本的成員得到一種想望跟期待，讓舊城區過去的歷史人文以及店家特色都可以重新得到彰顯，形成在地商圈的特色街區。

針對舊城的活化，邱正生指出，通常一個舊城在沒落的過程中，區域內的固有「業態」經過2、30年以上的停滯，會發生老化、外移甚至關門歇業的情況。這些固有業態在當時或許是最符合潮流、最創新的業態，可是時至今日，這些業態卻已經成為這個城市老態龍鍾的衰敗表象。邱正生說明，因為舊城中許多舊的業態逐漸沒落、遷出，因此會造成舊城的空間會逐漸地釋出，空出的商業空間，也慢慢地造成街區的熱絡度和民眾參與度越來越低。

桃園景福宮東側有12戶於民國40年至50年代以紅磚建成的和洋風格街屋，成為老街活化的節點。(圖/李春台攝)

因此此時政府的力量介入，就必須讓舊城區的原有住戶和商家感受到這種新創意的挹注，會為社區帶來正面新興的力量，同時也願意配合一起拉動舊城再生的車頭，成為共生共榮的一分子。景福宮東側有12戶於民國40年至50年代以紅磚建成的和洋風格街屋，與具文資身分大廟派出所一排，經過復舊整理，讓街景回到50年代的質樸和悠遠。因此文化局在景福宮旁的大廟口派出所設置了舊城再生的基地，希望在此設立一個節點後重新活化，作為一個常設展的活動據點。

邱正生強調，啟動跨局處的「舊城再生」計畫，各局處之間的想法和計畫也必須有適當的碰撞和醞釀才能更符合實際可行的方案。邱正生說，因為這個跨局處的計畫，各局之間的互動跟合作，大家都會定期的互相交流，彼此交換各自目前的做法和計畫，再進行互補和協助。

桃園大廟(景福宮)位於中正路與中山路的交叉口，見證了桃園老城區的興起與沒落，如今也成為舊城再生的活化核心。(圖/李春台攝)

桃園市的舊城再生計畫龐大、複雜，所牽涉的各個單位和團體，也衍生出巨量的溝通和整合需求。邱正生強調，所以要推動舊城再生，除了時機點很重要，他也認為張善政願意支持這個計畫相當的了不起，因為要推動這個計畫等同於要挑戰所有人過去慣性的生活型態，包括走馬路的習慣、停車的習慣，都要去調整改造，在舊城既有的環境和民眾生活習慣下去推動計畫，等於是穿著西裝改西裝，難度和所需的力道之大可想而知。

桃園市要推動舊城再生，硬體和軟體的規畫同等重要，骨幹的硬體建設和血肉的軟體規畫都是未來舊城活化後的新生命根基。文化局承擔了舊城活化的重任，挹注了新生代的創意和思維，讓文創團隊進駐並成為帶動舊城活化的種子。為了找回桃園舊城的魅力，市府團隊正緊鑼密鼓的準備和規畫，希望不久的將來，新都會和老城區都能粉墨登場，讓大家眼睛一亮。