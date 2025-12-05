styletc

把歐洲的聖誕氣息帶回家！2025聖誕香氛蠟燭推薦：Skandinavisk北極光、Claus Porto皇家禮盒，用香氣溫暖歲末時光

廖怡婷
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

隨著聖誕腳步悄悄逼近，空氣中開始瀰漫著期待與歡愉的氣息。你準備好迎接這個一年中最溫馨的節慶了嗎？在這個冷冽的冬季，無論是想在年末好好犒賞辛勞了一整年的自己，或是正在為交換禮物而絞盡腦汁，一顆精緻的「香氛蠟燭」永遠是最佳解答。它不僅能以溫暖的燭光柔和居家氛圍，更透過迷人的香氣療癒身心。簡單卻深具心意，香氛蠟燭無疑是聖誕節傳遞祝福的首選。今天就為大家精選三款來自不同國度的質感香氛，帶你用嗅覺環遊歐洲的冬日美景。

Skandinavisk燃點寒冬的北歐香氛之旅

Skandinavisk 以北歐自然景致為靈感，推出冬季限定的聖誕香氛蠟燭系列，帶來寒冬裡最純粹的感官體驗。其中「NORDLYS 北極光」以極光的神秘光影為靈感，呈現陌生又超凡脫俗的冷冽氣息；而 ESCAPE 迷你蠟燭三入禮盒則以 HAV 海洋晨曦、FJORD 風之耳語、ØY 小島時光三種香氣描繪北歐海岸、峽灣與島嶼的純淨氣息，是最適合冬季送禮的小而精緻之選。

Skandinavisk NORDLYS 北極光 香氛蠟燭 400g／1,950元、ESCAPE 逃離 迷你香氛蠟燭禮盒 65g／2,590元（圖／品牌提供）
Skandinavisk NORDLYS 北極光 香氛蠟燭 400g／1,950元、ESCAPE 逃離 迷你香氛蠟燭禮盒 65g／2,590元（圖／品牌提供）

Claus Porto 葡萄牙的冬日優雅 以香氣述說時光

Claus Porto 以葡萄牙百年工藝演繹冬日優雅。品牌以天然植物成分與純素基底打造的香氛蠟燭，今年特別推薦「里斯本頌歌 皇家香氛迷你蠟燭禮盒」，以立體菱格白瓷器盛裝三款香氣：清新柑橘調的 BANHO、花香濃郁的 VOGA、與帶有海風與木質感的 CERINA，點亮時光更透出柔和光影。此外，兩款皇家香氛蠟燭——「幾何森林（萊姆羅勒）」與「萬歲（綠葉）」—分別以藍金與綠金包裝呈現裝飾藝術與新藝術風格，香調結合松木、雪松、柑橘與綠意，展現冬季特有的沉穩與優雅，是節慶送禮中最具品味的選擇。

Claus Porto 里斯本頌歌皇家香氛蠟燭 270g／2,280元（圖／品牌提供）
Claus Porto 里斯本頌歌皇家香氛蠟燭 270g／2,280元（圖／品牌提供）

Bon Parfumeur 法國獨立香氛 自由創造專屬聖誕味道

Bon Parfumeur 延續其法式獨立香氛精神，以芥菜籽蠟打造的蠟燭系列在冬季散發特別迷人的層次。三款經典號碼香調中，「#01 馥奇調」以羅勒、無花果葉與薄荷呈現清新草本氣息；「#02 木質調」融合芫荽籽、蜂蜜與菸草葉，溫暖甜美並帶點夜晚的神秘；「#03 辛香調」則以廣藿香、皮革與零陵香豆堆疊深沉個性，是冬夜最具存在感的香氣。另有「#07 番茄葉 × 柑橘 × 黑加侖」以自然草本與清新酸香調打造雨後花園般的活力，是喜愛獨特香氣人士的心頭好。多款香氣自由選擇，讓您在寒冷冬季享受最自在的節慶香氛時刻。

Bon Parfumeur香氛蠟燭 70g／1,080元（圖／品牌提供）
Bon Parfumeur香氛蠟燭 70g／1,080元（圖／品牌提供）


