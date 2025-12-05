把歐洲的聖誕氣息帶回家！2025聖誕香氛蠟燭推薦：Skandinavisk北極光、Claus Porto皇家禮盒，用香氣溫暖歲末時光

（圖／品牌提供）

隨著聖誕腳步悄悄逼近，空氣中開始瀰漫著期待與歡愉的氣息。你準備好迎接這個一年中最溫馨的節慶了嗎？在這個冷冽的冬季，無論是想在年末好好犒賞辛勞了一整年的自己，或是正在為交換禮物而絞盡腦汁，一顆精緻的「香氛蠟燭」永遠是最佳解答。它不僅能以溫暖的燭光柔和居家氛圍，更透過迷人的香氣療癒身心。簡單卻深具心意，香氛蠟燭無疑是聖誕節傳遞祝福的首選。今天就為大家精選三款來自不同國度的質感香氛，帶你用嗅覺環遊歐洲的冬日美景。

Skandinavisk燃點寒冬的北歐香氛之旅

Skandinavisk 以北歐自然景致為靈感，推出冬季限定的聖誕香氛蠟燭系列，帶來寒冬裡最純粹的感官體驗。其中「NORDLYS 北極光」以極光的神秘光影為靈感，呈現陌生又超凡脫俗的冷冽氣息；而 ESCAPE 迷你蠟燭三入禮盒則以 HAV 海洋晨曦、FJORD 風之耳語、ØY 小島時光三種香氣描繪北歐海岸、峽灣與島嶼的純淨氣息，是最適合冬季送禮的小而精緻之選。

Skandinavisk NORDLYS 北極光 香氛蠟燭 400g／1,950元、ESCAPE 逃離 迷你香氛蠟燭禮盒 65g／2,590元（圖／品牌提供）

Claus Porto 葡萄牙的冬日優雅 以香氣述說時光

Claus Porto 以葡萄牙百年工藝演繹冬日優雅。品牌以天然植物成分與純素基底打造的香氛蠟燭，今年特別推薦「里斯本頌歌 皇家香氛迷你蠟燭禮盒」，以立體菱格白瓷器盛裝三款香氣：清新柑橘調的 BANHO、花香濃郁的 VOGA、與帶有海風與木質感的 CERINA，點亮時光更透出柔和光影。此外，兩款皇家香氛蠟燭——「幾何森林（萊姆羅勒）」與「萬歲（綠葉）」—分別以藍金與綠金包裝呈現裝飾藝術與新藝術風格，香調結合松木、雪松、柑橘與綠意，展現冬季特有的沉穩與優雅，是節慶送禮中最具品味的選擇。

Claus Porto 里斯本頌歌皇家香氛蠟燭 270g／2,280元（圖／品牌提供）

Bon Parfumeur 法國獨立香氛 自由創造專屬聖誕味道

Bon Parfumeur 延續其法式獨立香氛精神，以芥菜籽蠟打造的蠟燭系列在冬季散發特別迷人的層次。三款經典號碼香調中，「#01 馥奇調」以羅勒、無花果葉與薄荷呈現清新草本氣息；「#02 木質調」融合芫荽籽、蜂蜜與菸草葉，溫暖甜美並帶點夜晚的神秘；「#03 辛香調」則以廣藿香、皮革與零陵香豆堆疊深沉個性，是冬夜最具存在感的香氣。另有「#07 番茄葉 × 柑橘 × 黑加侖」以自然草本與清新酸香調打造雨後花園般的活力，是喜愛獨特香氣人士的心頭好。多款香氣自由選擇，讓您在寒冷冬季享受最自在的節慶香氛時刻。

Bon Parfumeur香氛蠟燭 70g／1,080元（圖／品牌提供）





