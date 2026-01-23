把歪風帶進台灣？她驚見餐廳「服務費自己勾」 選完下場超慘 眾人看傻

生活中心／王文承報導

一名女子表示，她到某餐廳用餐時，竟需要自行「勾選服務費」，選項從0％到20％不等，而她選擇5％後，卻明顯感受到服務生態度180度轉變。（示意圖／PIXABAY）

許多人到餐廳用餐，幾乎都會被收取10％服務費，但若能自行選擇服務費比例，你會選多少？一名女子分享用餐經驗，表示她到微風南山某餐廳用餐時，竟需要自行「勾選服務費」，選項從0％到20％不等，而她選擇5％後，卻明顯感受到服務生態度180度轉變，讓她直呼「好尷尬」，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她驚見餐廳服務費自己勾 選完慘遭變臉



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，她到微風南山47樓的一家高級餐廳用餐，發現店家支援一卡通iPASS MONEY支付，讓她讚嘆電子支付越來越便利。不過在結帳時，她卻發現一個相當特別的設計，餐廳的「服務費」竟然可以由消費者自行勾選，選項包含0%、5%、10%、15%與20%。

原PO透露，自己其實不好意思勾選0%，最後選了5%，沒想到服務生態度卻瞬間變差，讓她感到相當不自在，忍不住感嘆：「其實在台灣大家早就習慣付服務費了，真的不要設計這種考驗人性的制度。」

貼文曝光後，引發大量網友熱議，「5%服務態度變差喔，早知道選0」、「大方選0% 就對了，這裡不是美國，而且他那個態度，我應該會直球對決問他，選多少都是你老闆收走，你在不高興什麼？」、「不要把美國那種變態的小費文化弄進來」、「學老美的…壞習慣，這種情勒式小費，拜託不要學」、「美國工作文化家庭文化不學，卻學美國人自己都討厭的小費文化⋯⋯」、「『強迫』小費的文化滾出台灣啦，員工的薪水老闆負責啦」。

也有不少網友點出服務費實際流向的問題，認為多半進了老闆口袋，「員工也拿不到服務費啊，何必臭臉」、「反正都會變臉，就0%，真的喜歡的直接給本人小費就好」、「服務不好就不能要求要10%，我寧可直接給認真服務的那一個人！」、「服務費自己選，但是他們可以拿多少？如果他們可以全拿，我完全不介意給tips，如果跟台灣大部分餐廳一樣，10%服務費都是老闆收走」、「最討厭服務費還要自己選，該多少就寫清楚，覺得服務很好就另外再給小費就好」。

