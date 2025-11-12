撰文／Hannah 圖片／Hannah提供

好久不見，我是 Hannah，一個熱愛出國旅行的女孩。 我一直覺得，旅行和修行，其實是相似的。 前者讓人看見世界，後者讓人看見自己。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

前陣子我和家人去了日本，在箱根泡溫泉、賞楓葉，還遠遠地看到了富士山。那幾天的天氣很好，山頭覆著白雪，映著火紅的楓林，空氣裡帶著硫磺的氣味。清晨泡在露天湯池裡時，雲霧瀰漫，整個世界靜得只剩呼吸。那一刻，我覺得時間好像停了下來，自己也變得更輕。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

或許，就是那種「靜中有光」的感覺，讓我在回國後特別想找點延續那份心境的事。於是，我下載了朋友推薦的 RPG 修仙遊戲──《仙界摸魚日誌》。沒想到，一打開遊戲，背景音樂響起，畫面裡那片雲霧繚繞的山海，就讓我想起箱根的晨霧與富士山的影子。那一瞬間，我有種熟悉的安定感，好像又回到了那片寧靜的天空下。

遊戲的故事以一位道人為開端，他在尋覓大道契機時，偶然發現了一顆閃耀著古老光芒的靈石。當靈石的封印被解除，一隻白虎後裔的聖獸從中誕生，並邀請他踏上尋找被封印靈魂的旅程。於是，身為玩家的我，也成為那位修行者的一部分，開始了屬於自己的修仙之路。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

我很喜歡這款遊戲的一點是，它不急躁。節奏緩慢而穩定，就像旅行。每一次修煉、突破、結識靈獸夥伴，都像是一場新的出發。從凡人到修仙者的成長過程，不只是數值上的變化，更是一種心境的洗鍊。那份「一點一點變強」的感覺，讓我想到人生旅程裡那些不經意的累積──無論是語言、勇氣，還是面對未知的能力。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

在遊戲的世界裡，我常常被畫面吸引。 那裡有被雲海包圍的浮島，有閃著靈光的古樹與河川。每一處景色都細緻得像一幅畫，連光線變化都能讓人沉醉。我時常在冒險途中停下來，只為看著角色站在山巔，看風從遠方的雲層裡掠過。那一刻，我覺得自己並不是在玩遊戲，而是在另一個世界裡旅行。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

我最喜歡《仙界摸魚日誌》的成長系統。它讓我有「在修行」的實感。修煉、突破、獲得靈獸的陪伴，這一切都有節奏、有溫度。即使我暫時放下手機，角色也能掛機修煉，默默成長。這個設計對我來說特別貼心。因為旅行回來後，日常生活又恢復忙碌，我沒辦法隨時玩遊戲，但每次回來看到角色變強，那份「不浪費時間」的安心感，真的很療癒。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

我印象最深的是遊戲裡的一句旁白：「踏破九天，榮登天宮之主？或成滄海一粟，歸於平凡？」 那句話讓我停了很久。它不像只是劇情台詞，更像一種提問——對玩家，也對自己。 我想起那天在船上看到富士山，我心裡也有過類似的問題：我想成為什麼樣的人？ 不是最耀眼的那一個，而是能誠實面對自己、自在生活的人。

《仙界摸魚日誌》讓我在虛擬世界裡找到了一種現實的回音。 修仙不僅是追求力量的過程，也是一種理解自己、找到平衡的旅程。 它提醒我，修行並不一定要在山中，旅行也不一定要遠方。 有時候，只要你願意用心去感受，哪怕是在日常的片刻裡，也能遇見內在的靜與光。

對我而言，《仙界摸魚日誌》是一場延續的旅行。 當我回到城市，重新投入工作與生活的節奏， 偶爾打開遊戲，看著角色靜靜地修煉， 那份寧靜和力量就又回來了。

把每一次出國都當修行！Hannah找到延續心境的法寶《仙界摸魚日誌》。Hannah提供

旅行結束了，但修行還在繼續。

Hannah's Instagram: https://www.instagram.com/hannah.hsu0214/

遊戲名稱：仙界摸魚日誌

《仙界摸魚日誌》是一款以修仙為主題的RPG放置養成遊戲，融合東方神話與奇幻冒險，帶給玩家一場充滿玄幻色彩的修仙之旅。故事始於一位求仙問道的道人，在追尋大道契機之時，意外發現了一顆蘊含天地靈氣的山海遺石。靈石封印中，一隻遠古山海聖獸白虎的後裔被喚醒，並揭示了被封印的諸多上古聖獸與遺種精魂。玩家將以修仙者之姿，與靈獸一同展開解除封印、尋找聖獸的奇幻旅程。是踏破九天、榮登天宮，還是隱於凡塵、淡看滄桑？修仙之道，由你決定！

遊戲網址：https://yahoo.wakool.net/game/info/2000000364