把毛澤東穿上身！國民黨中常委高喊：讓台灣回歸祖國懷抱就是我的責任

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，在本月國民黨全代會前夕，於社群平台抖音上傳影片；她穿著印有毛澤東肖像的衣服，直言「希望讓台灣回到祖國懷抱」，引發輿論抨擊。（圖／翻攝自抖音）

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，在本月國民黨全代會前夕，於社群平台抖音上傳影片；她穿著印有毛澤東肖像的衣服，直言「希望讓台灣回到祖國懷抱」，引發輿論抨擊。對此，民進黨立委王定宇痛批，國民黨已經完全不遮掩當中共附庸的模樣，台灣人民必須自救，而且時間緊迫。

何鷹鹭於本月國民黨全代會前夕，在抖音上船影片。她表示，她的老家在湖北，為什麼沒有改變口音？是因為她「生在紅旗下、長在紅旗下」，不能忘本、家鄉的聲音不能改變。而自己穿著毛澤東的衣服，就是因為毛澤東教導「要為人民服務」，她也要把此宗旨帶回台灣，為台灣人民服務，也多宣導祖國的誠意、善意，「所以我肩負的重任就是希望早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一，這就是我的責任，我們要義不容辭的扛下這份責任」。

廣告 廣告

對此，王定宇痛批，國民黨已經完全不遮掩作為中共附庸的模樣，中國籍配偶擔任中國國民黨中常委，服膺的是毛澤東的思想，推動的是中共併吞台灣的進程。另外，國民黨主席鄭麗文追思頭號匪諜，前主席馬英九、洪秀柱還附和中共論調，把中國對台灣的威脅，定調為內部事務，不讓國際支持台灣安全。

王定宇說，沒有主權和安全，經濟發展、民主體制、自由人權都不再屬於台灣人民和後代子孫所有；這樣的國民黨，已經不折不扣地跪舔在中共膝前，背叛了台灣2300萬人，「台灣人民必須自救，而且時間緊迫」。



回到原文

更多鏡報報導

張榮恭與昆山台商、台胞座談 為兩岸和平發展提出「和陸興台」概念

嗆高市早苗沒資格談台海 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸問題

高市早苗「台灣有事論」引中共跳腳 馬英九批躁進：外國不能介入兩岸問題