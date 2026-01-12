「把民意放在欣上」！ 何欣純玩諧音哏 承諾讓台中欣欣向榮

已獲民進黨提名參選的立委何欣純近期積極經營社群平台Threads，與年輕網友互動頻繁，引發大量網友發揮創意，以其姓名大玩「諧音哏」造句。面對支持者排山倒海的創意標語，何欣純表示深受感動，強調會將這些民意「放在欣上」，轉化為未來的政見與行動。

這諧音哏創意，源自何欣純在社群平台發「市長換欣，大家覺得後面要接什麼…」，此舉釣出一票純粉與純黑，網友們創作出如「市長換欣，煥然一新」、「市長換欣，市民安心」及「市長換欣，空氣換新」等口號，甚至立委吳思瑤也現身留言助陣，喊出「市長換欣，台中要贏」。

值得關注的是，這些社群留言不僅是單純的支持，也有不少冷靜的聲音提醒未來的市長挑戰。有網友直言，台中的空氣污染問題極其複雜，絕非單靠標語能解決。此外，更有市民語帶譏諷地表示，對台中人最有效的標語其實是「普發現金」，認為台中人很吃這一套，儘管這種做法無異於「飲鴆止渴」。

對於網友的熱情參與，何欣純正面回應。她將自己的名字拆解詮釋：「何」與「好」音近，「欣」代表城市朝氣，「純」則象徵做事認真純粹。她笑稱網友的創意讓她會心一笑，如「市長換欣、手指愛心」等版本，反映出市民對城市翻轉的強烈期待。何欣純強調，這些社群互動不僅是趣味的接龍，更是市民對市政理念的傳遞。她承諾未來的市政藍圖將匯聚眾人的智慧，目標是讓台中的未來真正「欣欣向榮」。

