把民眾當ATM！加州警攔查汽車時多次行竊 偷完錢再逮捕駕駛

超離譜！美國加州1名警察竟將警徽作為偷竊許可證，將例行性的交通攔檢當成私人提款機，肆意將從他攔下汽車的駕駛身上偷錢，甚至某次涉嫌偷走被害人600美元後，還立刻將其上銬逮捕。

據《紐約郵報》報導，加州西科維納（West Covina）警局一名38歲警官賈西亞（Jose Garcia）涉嫌多次將例行性交通攔檢當成私人的提款機！當局表示，賈西亞自2024年9月起，多次在攔查過程中搜查車輛及個人物品，前後共偷走1,000美元（約新台幣31,402元），甚至曾在竊取現金後再逮捕受害人。

賈西亞涉嫌於2024年9月21日攔下1名駕駛並搜查車輛，他涉嫌從受害者錢包中偷走約600美元（約新台幣18,841元），隨後還將受害者上銬逮捕。賈西亞11月23日故技重施，趁翻查駕駛的背包期間順手偷走100元美元鈔票（約新台幣3,140元）。今年2月8日也順手摸走300美元（約新台幣9,420元），後2起他都在口頭警告後讓駕駛離去。

西科維納市警方於今年2月10日接獲通報後，立即將加西亞列為帶薪行政休假，直到調查結束。賈西亞面臨一項公款挪用重罪、一項侵占重罪，以及兩項輕罪竊盜指控。目前賈西亞已獲准保釋，並排定於2026年1月28日在西科維納法院受審。若罪名成立，加西亞將面臨最高4年監禁及額外1年刑期。警局也迅速與他切割。

洛杉磯縣地檢署長霍克曼（Nathan Hochman）抨擊，員警將例行交通攔檢變成個人牟利的偷竊機會時，不僅侵蝕公眾信任，也會危及司法體系的完整性，「我們將用盡所有法律工具，確保這名警員為其被指控的濫權行為負起完全責任，也絕不會對任何在職期間犯罪的執法人員手下留情。」

西科維納警察局長科蒂納（Antonio Cortina）強調，儘管完全支持正當程序，但任何員警的犯罪行為，「尤其涉及竊盜或濫用公眾信任，都是不可接受的，並破壞我們的使命。」他坦承，「我們對一名警員可能違反公眾信任與警務的基本原則深感憂慮，我們致力於確保問責。」

