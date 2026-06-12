把水武器化! 印度截流 : 不讓一滴水流向巴基斯坦 巴怒 : 構成戰爭行為

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印度河流域上游。 圖 : 翻攝自攝圖網

[Newtalk新聞] 巴基斯坦外交部 11 日表示，任何蓄意阻斷對巴基斯坦生存和發展至關重要的水源的企圖都將產生「深遠影響」，此類行為都將受到極其嚴肅的對待，並可能構成《聯合國憲章》第五十一條所規定的戰爭行為。

此前一天，印度水利部部長帕蒂爾對媒體表示，未來幾年內，「不會有一滴水流向巴基斯坦」，且在印度總理莫迪的指示下，印度正在「積極推進此事」。

巴基斯坦外交部。 圖 : 翻攝自中新網

印方相關表態，在巴基斯坦引發輿論關注，巴基斯坦《黎明報》《新聞報》等主流媒體均在 11 日刊文稱印度此舉「不負責任」、「格局太小」、「印度截流斷水，不僅違反了國際義務，也違反了其與巴基斯坦達成的《印度河用水條約》。」

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巴基斯坦外交部發言人 11 日批評稱，巴方堅決反對將水視為政治工具、脅迫手段或武器，印方的行為將對南亞及其他地區的和平與安全構成威脅，相關責任也「完全由印度承擔」。

印度河流域。 圖 : 翻攝自雪球

巴基斯坦境內幾乎所有主要河流的上游均發源或流經印度及印控喀什米爾地區，這些河流統稱為「印度河流域水系」。

1960 年，世界銀行促成印巴雙方簽訂《印度河用水條約》，明確印巴之間關於印度河及其支流的水資源的分配。長期以來，印度多次揚言暫停履約、截斷水源，試圖將水資源「武器化」，多次引發印巴關於河流水資源的爭端。

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印控喀什米爾控制著印度河流域上游的水源。 圖 : 翻攝自搜