把流量導進商圈！產官學跨界交流 《AI型商·智慧商圈座談會》助攻高雄商圈數位轉型

今年六月，《AI型農·智慧耕耘座談會》吸引超過百位農業界代表參與，展現了科技翻轉傳統耕作的潛力；十月，針對漁業產業的《AI型漁·智慧漁業座談會》匯聚百位漁業界代表，期望將AI技術真正種進高雄的泥土、應用在海中。延續這股「AI落地」的強勁動能，並將觸角延伸至城市經濟的核心——商圈零售，由立法委員許智傑辦公室主辦的《AI 型商・智慧商圈座談會》，於19日在高雄盛大舉行，期盼著高雄透過科技實力，重新定義城市商圈的競爭力。

立法委員許智傑致詞時強調，「AI應邁向『AI for All』」的理念，技術應從農業、漁業逐步落實到與市民生活最貼近的商業商圈，讓智慧科技成為民眾生活的貼身助理，且南部擁有穩定的能源支持，未來的算力中心與數據中心應以南部為重心，這不僅能帶動人才回流高雄，更能實踐將高雄打造為「台灣 AI 首都」的目標。

高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏則從經濟數據切入，指出今年台灣 GDP 成長預計達 7.31%，創下 15 年來新高，並進一步分析，高雄獨有的「演唱會經濟」正是 AI 應用的最佳試煉場，「雖然 AI 無法取代商圈特有的人情味，但它能實質改變營收，提升經營效率」，市府未來將持續扮演輔導角色，協助傳統商圈邁向智慧化。

大高雄市觀光商圈總會總會長王文雄也對此表示高度期待，並強調此次座談會的關鍵在於如何將 AI 應用程式真正導入夜市與商圈的日常營運中，期盼透過經發局與科技企業的媒合，將 AI 導流與精準行銷技術嵌入在地產業，達成商圈的永續經營。

（立法委員許智傑與經濟部商業發展署、高雄市政府經濟發展局及商圈與科技界代表，共同出席《AI型商·智慧商圈座談會》，期盼將AI技術導入在地商圈，結合人情味與科技力。）

本次座談會的專題演講陣容極具深度。勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群指出，全球零售正邁入Agentic Commerce時代，AI能主動協助商家達成個人化行銷，而企業應建立「策略、共識、數據、資源」四大核心轉型路徑，即使是規模較小的商家，也能透過鎖定痛點、利用政府補助，解決基層執行難題。

在金融科技方面，博士旺創新總經理黃啟誠分享了AI 與區塊鏈結合的全球趨勢，特別提到「穩定幣」正深刻改變跨境貿易與日常生活，全美穩定幣支付已成長 70%，而台灣亦有 5% 至 8% 的企業開始採用，預計 2026 年將有更多 AI 與虛擬貨幣結合的應用服務，商圈業者應提早布局數位支付的多元可能性。

光禾感知科技執行長王友光說明， AI 已進入系統化應用階段，以公司研發的民視 AI 主播「敏熙」，展現 AI 內容產出無需休假、可持續疊代進化的優勢，展望未來，他強調將以「千人千面」的精準服務為核心，結合數據讓企業能提供專屬個人服務。

許智傑感性總結，今日的活動就像是在高雄商圈經營者的心中種下一顆「AI 種子」，雖然 AI 的全面應用無法一蹴而就，但隨著這顆種子在產業中逐步長大、開花、結果，未來透過產官學界的密切聯繫，高雄必能將科技轉化為實質商機。