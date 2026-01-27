把消防灑水頭當「曬衣神器」？ 毀設備恐賠慘

把衣服掛上消防灑水裝置上，不料疑似誤觸，導致系統啟動。（圖／翻攝自微博＠黄西炮 ）





出遊住飯店，手洗衣服後，想利用房間冷氣晾乾就好。不過中國卻有房客，竟然把衣服掛上消防灑水裝置上，不料疑似誤觸，導致系統啟動。整個房間裝飾家具，全泡在水中。

稀哩嘩啦大水從天而降，整個地板地毯嚴重積水，飯店人員見狀看傻眼，因為這水不是從外而來，而是消防灑水系統。

根據了解這發生地點，是在中國某家飯店內，疑似是房客手洗衣服後，為了通風速乾，異想天開竟然把衣服，掛在天花板的消防灑水裝置上，不料造成灑水頭故障，導致大量噴水，不只他的衣服全濕，連同屋內裝飾物品，也全泡在水中。

但似乎類似狀況，已經不是第一次，去年七月，中國也有房客把衣服掛在灑水裝置上，導致系統啟動狂噴水，造成房內設備損壞，房客還因此賠償8200元才和解。

專家提醒這消防灑水頭不是曬衣神器，想要曬衣服就乖乖用衣架，浴桿不要嘗試創意，避免像這樣，衣服不只沒乾，荷包還大失血。

