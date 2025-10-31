一把火燒出「恐怖3號房」 台中大樓火災驚見垃圾山、菸盒山

2025年10月31日，台中市西屯區發生套房火災，屋內滿滿垃圾山。取自福和里長林寅利臉書



台中市一處住宅大樓發生火災，現場是出租套房，消防局人車抵達，目睹7樓有火光，由張姓租客（28歲）打開套房房門後，消防人員當場傻眼，映入眼簾的是一袋袋垃圾堆成山，廁所內有大量菸盒菸蒂等，整間套房被垃圾淹沒，完全看不清楚家具的擺設位置，張姓租客自稱不慎引燃衛生紙，不過，火調人員要查起火原因。

當地里長､福和里里長林寅利臉書貼文提及，里內中工三路的一間套房發生火災，他趕到現場關心狀況，看似正常的房客「人不可貌相，海水不可斗量」，若不是親眼所見，真的不知道套房內囤積了這麼多垃圾，「套房垃圾山，看不到床，廁所裡衛生紙堆積雜亂，再加上房客抽煙的煙灰，引發了火災」，好在人員平安

2025年10月31日，台中市西屯區發生套房火災，屋內滿滿垃圾山。取自福和里長林寅利臉書

里長再次提醒，室內清潔非常重要，避免雜物堆積成火災隱患；用火、抽煙要特別小心，不要疏忽任何火源；離開時務必確認火源熄滅，降低意外風險。

30日20時10分，台中市消防局獲報西屯區中工三路發生火警，警六分局調查，現場為張姓租戶疑不慎引燃衛生紙，後經消防人員撲滅火勢，無人受傷，詳細發生原因有待消防局調查。台中市消防局則指出，報案人稱有房客通報7樓建築物、7樓有看到火光，到場回報，現場為出租套房，據該名房客稱燃燒套房浴廁內垃圾桶。

