把火鍋燒成黑鍋！ 女高中生控遭要求「刷完才能走」：刷到手破皮
桃園龍潭某連鎖火鍋店品牌被指控因火鍋鍋底燒成焦黑，要求女高中生顧客負責「刷鍋」才可離去，女學生甚至刷到手破皮，引發網友討論；該品牌則發聲明還原經過，同時對於顧客因此受傷感到遺憾，表達願關心協助。
根據TVBS報導，本月21日下午，2名女高中生前往某火鍋店用餐，但因鍋底被燒成焦黑，遭店家要求他們自己刷乾淨，後續女學生只好進廚房一連刷了10多分鐘才離開，就連手都刷破皮，受訪質疑她們因年紀小遭店家針對。
不過店家表示，女學生行為是刻意的，甚至鍋子都冒黑煙，才會前往制止，而且店家確實有標註若鍋子燒焦，須清洗乾淨或照價格賠償。
該品牌後續發出聲明，表示經他們同仁回顧與影片確認，當天鍋具在使用過程中發生高溫不當加熱，導致鍋底焦黑還冒黑煙，他們便向顧客說明，提出賠償或是清洗的方式供選擇，最後女高中生決定自行清洗，而店家認為，清洗工具為一般常用材質，當下沒有危險情形。
該品牌強調，對於女學生手部傷勢部分，他們得知後希望主動聯繫她們，關心傷勢並提供後續必要醫療等協助，同時強調他們都會遵守SOP。
新聞一出後網友一面倒挺店家，指出女高中生當時曾嗨喊「直接乾燒一波」，認為她們就是故意的，還惡人先告狀；而律師則提醒，店家此舉恐構成刑法強制罪。
