把火鍋變炒鍋！嘉義高中生惡搞餐廳還落跑 師帶人道歉賠償

嘉義市一間連鎖火鍋店1日晚間發生學生惡意破壞事件。據店家表示，當晚有4名高中生入店消費，用餐接近尾聲時，學生們並未關閉爐火，反而放任鍋內湯汁持續燒乾。

根據現場人員描述，這4名學生在用餐過程中開始在店內嬉戲，刻意讓火鍋空燒至冒煙。隨後更變本加厲，在已經燒乾的鍋內加入麵條，戲稱要開始「炒麵」。店員發現異常狀況後，第一時間上前勸阻，要求學生關閉爐火，但遭到無視。

店員見狀再次前往制止，除了重申必須關火外，也明確告知若造成鍋具損壞將需要賠償。沒想到4名學生聽聞需要賠償後，竟趁機離開現場，留下嚴重受損的鍋具。

店家事後檢視受損情況發現，該鍋具底部已完全焦黑，上方黏附大量燒焦的麵條殘渣，評估已無法繼續使用，只能報廢處理。整起事件造成店家直接損失900元。

這起事件隨即在網路社群引發廣泛討論，消息也傳到學生就讀的學校。校方得知後高度重視，立即展開調查並聯繫相關學生。2日上午，負責老師親自帶領4名涉事學生返回火鍋店，當面向店家致歉，並全額賠償900元損失，事件才告一段落。

校方發言人表示，將利用朝會時間加強宣導用餐禮儀、防災觀念以及公共危險等相關知識。除了針對犯錯學生進行個別輔導外，也會提醒全體學生注意用火安全，希望學生能從這次事件中記取教訓。

值得注意的是，這並非近期首起類似事件。日前桃園龍潭一間火鍋店也發生高中生故意將鍋具燒成焦黑糊底的情況，當時業者要求學生將鍋子刷洗乾淨後才准許離開。連續發生的類似事件，凸顯青少年公共場所行為規範教育的重要性。

