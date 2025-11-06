把灰塵藝術當髒汙！ 義工擦拭毀創作 基市府道歉

基隆市 / 綜合報導

基隆市美術館展前天(4)傳出有藝術品遭到破壞，這件作品是由藝術家陳松志所創作，其中鏡面上的灰塵也是作品的一部分，但美術館的志工，誤以為灰塵是鏡面髒汙，擅自用衛生紙擦掉，造成作品意義的損害，和不可逆的毀損。對此，基隆市文化觀光局表示，會以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案，同時和作者討論延續創作的可能性。

方正的建材面板，周圍環繞一整圈網狀織布，中間還有一面覆滿灰塵的舊鏡子，這是藝術家陳松志的創作，沒想到在基隆美術館展出才短短5天，就慘遭毀損，拍攝民眾說：「他沒有寫作品欄的那個，所以人家根本不知道這是鏡子。」鏡子裡的人清晰可見，原本鏡面上的灰塵卻消失了，這件以建材、織布和燈具為材料的作品，其中的灰塵也是創作的一部分，象徵著無常的見證，灰塵從靜默到堆積，如今卻意外被擦掉。

看展民眾說：「出發點應該是一番好意啦，好意啊他不知道說會反效果啊，這個很無奈的事情。」原來是有志工看到鏡面上的灰塵，誤以為是髒汙，擅自拿衛生紙擦鏡子，鏡面上封存四十年的灰塵被擦掉，再也無法復原，前後對比更清楚，作品遭擦拭前，鏡面布滿灰塵，擦拭後灰塵全都消失不見，也讓這件作品，失去原本的意象。

文化觀光局副局長鄭鼎青說：「(志工)誤解了這個作品的裝置狀況，所以用衛生紙擦拭了作品的鏡面，然後造成了一些作品意義的一個損害，那目前我們也在跟保險公司這邊，來洽談賠償的可能性。」

律師蔡家豪說：「一般而言，灰塵遭到擦除，就藝術品本身因無財產上損害，如果以保險做為填補損害的角度，則有可能變成不理賠。」基隆市文化觀光局表示，已經向策展團隊與藝術家致歉，並以最大的誠意討論後續處理方案，和延續創作的可能性，只不過因為志工的無心之舉，造成不可逆的毀損，如今也難以回復作品原貌。

