把玩家當巨嬰？粉絲自製瑪利歐配音 諷3A遊戲「廢話太多」引共鳴

現代高預算3A遊戲似乎越來越「安靜不下來」，過度的對話與手把手引導常讓玩家感到不耐。近期一支使用「虛幻引擎5（Unreal Engine 5）」製作的寫實版《瑪利歐》粉絲自製影片再次於網路爆紅，原因並非其精緻的畫面，而是配音員「ryanstewartvo」為其加入的全新配音。這段配音精準模仿現代遊戲中主角喋喋不休的「廢話」，犀利諷刺當前遊戲產業過度依賴口語提示、破壞沉浸感的設計趨勢。

這系列的惡搞影片分為兩部分，最初由Coser兼配音員 ryanstewartvo 在Instagram上分享。影片中，寫實風格的瑪利歐在陰暗叢林中探索，路過問號磚與綠色水管時，不斷自言自語。當他看到蘑菇時說道：「有個蘑菇……我應該去查看一下。」看到金幣時又說：「是金幣……這應該派得上用場。」甚至還會冒出「或許我該往這邊走」這類毫無營養的指引。這些刻意的尷尬台詞，完美嘲諷現代遊戲把玩家當作無法獨立思考的嬰兒，頻繁透過主角口白進行「手把手教學」的現象。

事實上，ryanstewartvo 所配音的台詞靈感，來自該影片原作者 Funkyzeit Games 於2022年上傳至 YouTube 時的評論區留言。當時 Funkyzeit Games 製作這段有著「栗寶寶爆血」特效的超寫實影片，本意是諷刺那些盲目追求畫質重製、卻忽略遊戲本質的「UE5 重製風潮」。Funkyzeit Games 當時強調這只是諷刺作品，「顯然這是一個誇張的平行時空版瑪利歐，並非要說教瑪利歐遊戲該長什麼樣子。」

然而，新的配音版本將諷刺層次推向新高峰。由於首支影片大受歡迎，ryanstewartvo 隨後推出了續作，找來另一位配音員 Ariel Hack 飾演碧姬公主，透過無線電與瑪利歐進行對話。Hack 說道：「身為君主，工作是永遠做不完的。不過我們可以晚點再聊，庫巴的城堡應該就在前方。」當瑪利歐回應：「我好像聞到燒焦味……」時，碧姬立刻打斷他：「專心點，M。庫巴拿到了力量之星，你知道那意味著什麼。」這段對話完美重現如同漫威電影（MCU）般的制式幽默與任務解說，甚至還包含了「蒐集紅幣可獲得升級」這類打破第四道牆的提示。

外媒指出，這類惡搞正好呼應近年玩家對「黃色油漆指路」與「話很多的 NPC 夥伴」的反彈。雖然這些設計確實有其功能性，但過度氾濫後，反而像是為了彌補關卡設計不足的權宜之計。

不少玩家認為，開發團隊因預算、時程或製作限制，選擇以直白提示取代更細緻的關卡設計，最終破壞沉浸感，甚至讓體驗變得更惱人。也難怪這支充滿既視感的瑪利歐影片能引起如此廣大的共鳴。



