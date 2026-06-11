把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
世界盃足球賽的大力神盃。（美聯社）
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。
這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各球隊票房呈現極端落差——部分熱門場次被炒到原價6倍，冷門賽事卻跌破原價拋售，也讓這場足球盛宴面臨看台恐現空位的窘境。
轉售價重挫2成，18萬張門票滯銷！黃牛大失血
世界盃開幕近在咫尺，沒想到開賽前夕卻遭遇嚴重的售票危機。根據《金融時報》最新數據分析，FIFA官方轉售平台上還有大約17.6萬張小組賽門票滯銷，涵蓋了各組的各場比賽，與此同時，連FIFA官方售票系統自己也還有1.5萬張小組賽門票沒賣完，大量空位恐讓這場全球矚目的體育盛事面臨看台坐不滿的尷尬情境。
由於市場供過於求，過去一個月內，轉售平台的門票價格中位數已經重挫20%，如果再扣除平台收取的26%轉售手續費，許多原本想藉此大撈一筆的黃牛票商，現在恐怕都得面臨賠錢出場的命運。
即便是身為地主的美國隊，票房同樣面臨不小壓力。美國隊對陣巴拉圭的首場小組賽，目前在官方轉售平台上還有約4400張剩票，雖然價格已大幅打折，但平台上的中位數價格依舊高達800美元以上（約合新台幣2.6萬元），而如果直接向FIFA官方購買，最便宜的剩餘座位更要價1120美元（約合新台幣3.6萬元）。
此外，各球隊之間的市場熱度也出現極大落差。像是伊朗隊的小組賽，目前也有多達1.6萬張門票滯銷，最便宜的普通席票價為138美元（約合新台幣4363元）。
本屆世界盃允許個人在單場比賽最多購買4張、總計最多40張門票，並允許透過官方平台轉售，這間接放大了各場次之間的價格亂象。相較之下，加拿大多倫多因為當地有嚴格的反黃牛法規，強制規定轉售必須依照原價進行，因此市場上較少出現大量拋售門票的情況。
決賽一張上看27萬！FIFA瘋狂撈金引爆怒火
FIFA一直強調世界盃門票需求旺盛，在今年1月宣稱網站收到超過5億次訂票申請，並預估本屆門票與貴賓接待收入將突破30億美元，高達2022年卡達世界盃的三倍以上。如今各球場的銷售現況，顯然讓官方狠狠打臉。
《金融時報》指出，這次售票之所以陷入僵局，主要根源於FIFA太過自信的定價策略。世界盃向來是全球體育迷的焦點，過去幾乎從不擔心入座率，但FIFA認為美加墨三國的消費水準足以支撐更高票價，因此不但大幅調高初始售價，更引入了隨市場需求波動的「動態定價」機制，導致熱門場次的票價被哄抬到天價。
這套向資本看齊的做法隨即點燃了全球球迷的怒火，不少球迷團體紛紛站出來抗議，甚至連地方政界也介入關切，紐約州與紐澤西州的檢察長已正式對此展開調查，質疑部分門票定價高得「令人難以置信」。
根據球迷組織估算，今年夏天若要一路追隨自己支持的球隊征戰，總花費將是四年前卡達世界盃的五倍之多。以最受矚目的決賽為例，在紐澤西舉行的決賽入門票價就從4185美元（約合新台幣13.2萬元）起跳，普通席要價5575美元（約合新台幣17.6萬元），高級席更高達8680美元（約合新台幣27.4萬元），對一般球迷而言簡直是天文數字。
面對鋪天蓋地的批評，FIFA近期緊急釋出少部分低價門票，並強調其售票策略涵蓋各個價格區間，以滿足不同消費能力的觀眾需求，旨在確保所有球迷能公平參與。
世界盃票房冰火兩重天！誰是滯銷王？
《金融時報》觀察到，儘管轉售市場整體呈現滯銷趨勢，但不同球隊之間的票房卻呈現兩極化現象。一邊是部分場次門票瘋狂跌價，另一邊卻有熱門賽事在轉售市場被炒到令人咋舌。其中最受追捧的當屬地主之一的墨西哥，由於墨西哥隊的三場小組賽全都在自家主場（墨西哥城與瓜達拉哈拉）進行，每場平均只剩300張門票左右，轉售價格已經飆到原始票價的四倍。
哥倫比亞則成為本屆小組賽的漲幅之王，相關場次的轉售平均價格已突破票面價的五倍。其中在邁阿密舉辦的哥倫比亞對葡萄牙之戰，更是受到球迷瘋狂追捧，平均成交價衝到原價的六倍，目前市場上的門票中位數價格高達3000美元（約合新台幣9.5萬元）。
另外，睽違世界盃已久的蘇格蘭也展現了驚人的動員力，自1998年以來首度闖進決賽圈讓蘇格蘭球迷集體熱血沸騰，剩餘的門票價格比當初發售時高出85%，其中蘇格蘭對決巴西的熱門賽事，轉售中位數也來到了2000美元（約合新台幣6.3萬元）。
不過，也有不少場次乏人問津，與這些熱門球隊形成強烈對比的是「綠隼軍團」（Green Falcons，沙烏地阿拉伯隊暱稱）。雖然沙烏地阿拉伯這次幸運抽中與前冠軍西班牙、烏拉圭等等強敵同組，話題性十足，但三場小組賽平均仍有高達3900張門票賣不掉，轉售價格甚至跌破票面價值。
近年來利雅德當局雖然砸下重金打造足球強國形象，也順利取得2034年世界盃主辦權，但國家隊的人氣似乎並未反映在北美的票房上。根據《金融時報》統計，沙烏地阿拉伯隊的吸票魅力，甚至還不如同組的最後一個對手——人口僅有50萬人的西非島國維德角（Cabo Verde）。
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