把產地溫暖送上桌 台中領鮮串起職人與日常

[NOWnews今日新聞] 當清晨的微光灑在霧峰稻田，農夫為了守護生態，特地為黑翅鳶留下棲息地；而在新社的山城中，菇農正精準掌控著濕度，只為培育出最厚實的香菇。這些隱藏在台中各個角落的耕耘故事，現在有了統一的識別標誌「台中領鮮」。

台中市政府農業局近年大力推動城市農業品牌「台中領鮮」，不僅成功整合在地優質農產，更透過跨界合作與數位轉型，讓農業不再只是產地的事，而是成為市民生活美學的一環。

農業局指出，「台中領鮮」的核心靈魂在於「人」。不同於傳統農產品銷售，該品牌更強調傳遞產地的溫度。「霧峰稻米」結合友善耕作與黑翅鳶棲地保護，讓每一粒米都帶有生態共榮的重量。「豐原柑橘」 職人果農的一年一會，只為等待那一抹最完美的酸甜比例。「新社香菇」藉由細膩的溫濕度調控，展現職人對品質的極致追求。

農業局強調，品牌的核心是信任。透過長期陪伴農民與扎實作為，期盼當民眾看到「台中領鮮」標誌時，感受到的是安心、溫度與對城市的認同，讓「台中領鮮」成為台中送給市民的一份真誠禮物。

