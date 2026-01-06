把癌症當慢性病養：顏志傑醫師談神經內分泌腫瘤的「馬拉松」抗癌路

【健康醫療網／記者陳靖安報導】神經內分泌腫瘤（Neuroendocrine Tumor，NET）是一種相對罕見且病程緩慢的癌症。正因為病程長，成大醫院腫瘤醫學部顏志傑醫師形容，這場抗癌戰役不是追求速度的百米短跑，而是一場需要長期配速的「馬拉松」。如何在治療中協助病友緩解症狀、控制腫瘤與藥物副作用，同時維持生活品質，是醫療團隊的重要任務。顏醫師強調，只要善用正確的藥物、營養與心理調適，許多病友有機會把癌症當作慢性病來管理，持續過好日常生活。

暴風雨與隱形重擔：功能性與非功能性腫瘤的兩種煎熬

NET 大致分為「功能性」與「非功能性」兩類。功能性腫瘤會分泌荷爾蒙，病友常像被捲入一場隨時可能襲來的暴風雨：臉忽然潮紅到像關公一樣，一天跑十幾次廁所嚴重腹瀉，對身體失去掌控感，不敢出門、不敢搭車，社交與工作深受影響。

非功能性腫瘤則像一個「看不見的重擔」。因缺乏明顯荷爾蒙症狀，常在腫瘤變大、產生壓迫時才被發現。當腫瘤位於肝臟或腹腔，可能頂到橫膈造成胸口悶痛，壓迫胃部導致食慾不振、噁心甚至發燒。無論哪一種型態，只要出現症狀，都會大幅影響體力與生活。

長效型體抑素類似物：一把「雙重作用」的鑰匙

對 NET 而言，國際指引公認的一線用藥是「長效型體抑素類似物（SSA）」。顏志傑醫師形容，SSA 就像一把專門對準腫瘤細胞受體的鑰匙，插上去後啟動兩個機制：第一是抑制荷爾蒙分泌，讓潮紅、腹瀉、發燒等症狀改善；第二是阻斷細胞增生訊號，讓腫瘤生長變慢，甚至有機會縮小。許多病友在施打後幾天到一兩週，就會覺得身體舒服許多，止瀉藥用量明顯下降。大型研究也證實，SSA 能延長疾病不惡化的時間，幫助病友穩定與癌共存。

治療初期的磨合期：別被短暫副作用嚇退

雖然 SSA 整體耐受性良好，仍有少數病友在剛開始使用時出現腹瀉、軟便或腹痛。顏醫師說，這通常是身體在適應藥物的過渡期，多半在幾週內會穩定。建議病友先避開油炸、辛辣、生冷食物，必要時搭配腸胃藥，大多能順利度過，不需要因此放棄長期控制腫瘤的機會。

當疾病進展需要口服標靶藥物時，口腔潰瘍、疲倦與代謝數值異常就成為新的挑戰。顏醫師提醒，「預防永遠比治療更重要」。病友不該等到嘴破才處理，而是在開始用藥時就先保護口腔黏膜，飲食上減少辛辣、過硬、過燙食物，並定期抽血追蹤血糖、血脂與肝腎功能，讓醫師及早調整劑量，把副作用壓在可承受範圍內。

營養與修復：先顧好基礎體力

長期腹瀉、食慾不振，常讓 NET 病友陷入體重下降與營養不良的惡性循環。顏醫師提醒，與其尋找昂貴補品，真正關鍵是「吃對東西」。建議優先補足優質蛋白質，例如去皮白肉、魚類、豆類、蒸蛋等，幫助修補腸道黏膜與維持肌肉量。同時，慢性腹瀉容易流失鋅與脂溶性維生素，可以適度補充含鋅食物（如煮熟牡蠣、南瓜子）或營養品，讓身體有足夠原料修復。

心理調適：把害怕變成「可以一起走下去」

對多數 NET 病友而言，折磨人的不只是身體症狀，而是每次追蹤檢查前的「掃描焦慮（scanxiety）」。顏醫師說，害怕檢查結果是正常的，代表病友在乎自己的生命。他鼓勵把心態從「被動等待宣判」變成「主動管理疾病」：規律回診、按時用藥、記錄每天的症狀與不適，並與醫療團隊討論，會讓人更有安全感。

他也建議病友多與家人、病友團體分享心情，避免獨自承受壓力。「這是一場看五年、十年，甚至更久的馬拉松。」顏志傑醫師強調，治療目標不只是讓腫瘤縮小，更重要的是維持生活功能——能工作、能陪伴家人、能做自己喜歡的事。只要腫瘤被穩定控制、不影響重要器官，病友就有機會把 NET 當成可以長期共存的慢性病，握好人生方向盤，繼續往前跑完自己的馬拉松。

