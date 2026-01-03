把短褲妹灌醉撿屍！拖車後座「逞獸慾」色業務爽完…急掏120萬保住自由

記者陳弘逸／台北報導

台北市董姓男業務透過友人認識女子小花（化名），前年雙方邀約喝酒，趁對方酒醉，將人攙扶上車，再後座趁機性交得逞；事後女方酒醒發現遭侵犯，憤而提告，董男認罪賠償120萬元達成和解，獲判緩刑5年，可上訴。

判決指出，董男透過友人介紹認識女子小花（化名），兩人2024年12月13日邀約喝酒，男方見女方不勝酒力，攙扶對方到車上，趁她酩酊無力、意識不清，無法抗拒之際，撥開短褲及內褲，趁機性交得逞。

事後小花酒醒，發現遭侵犯，憤而提告；偵審期間，董男都認罪，自陳大學肄業，從事業務，月收入3.5萬元至4萬元，未婚，並開價120萬元達成和解，並給付第一期款項70萬元，剩餘款項將於每月1.5萬元分期支付，直到賠償完畢，取得女方諒解。

法官認為，董男是心智健全的成年人，卻沒恪遵人際間相處分際，對初次見面相識的小花趁酒醉逞慾，漠視他人身體自主權及感受，考量認罪、達成和解並賠償，應知所警惕，信無再犯之虞；審理後，將他依乘機性交罪，處1年10個月有期徒刑，緩刑5年，並須依約履行賠償，可上訴。

