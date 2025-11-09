把科技帶進山城！林岱樺打造「旗山新4力」讓生活更可以

▲旗山也能超宜居！林岱樺拚「青年想回來、長輩住安心」的幸福城。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨立委林岱樺昨（8）日走訪旗山老街、市場與天后宮參香，沿途親切向鄉親問候、傾聽地方需求，由多位里長及地方仕紳陪同，展現旗山團結暖心的人情。

林岱樺表示，旗山是高雄山城的生活與觀光核心，但在「長輩照顧」與「交通便利性」仍有改善空間，許多長者行動不便、看診與採買不易。她推動「偏鄉小黃公車」，整合計程車與公車系統，提供具彈性、可預約且享補貼的交通服務，盼補足偏鄉交通不足，讓長輩安心出門、生活更便利。

面對高齡化快速加劇，林岱樺提出「長者智慧手錶」照護計畫，手錶具備定位、跌倒偵測、血氧監測與一鍵求救等功能，並串聯高雄市七家醫院建置在地照護網絡。一旦長者在家或外出發生狀況，系統可即時通知家屬與關懷中心，提升安全守護，也減輕子女遠距照護壓力。

林岱樺並提出旗山整體發展戰略，以「老街活化 × 長照升級 × 交通改善 × 青年發展」為核心，從打造老街品牌、推動智慧長照、完善交通服務，到促進區域產業與青年就業，讓旗山成為兼具觀光魅力與宜居品質的幸福山城。

「讓長輩照顧更放心，也讓年輕人回來有未來。」林岱樺表示，她會持續走入基層、傾聽地方聲音，推動務實政策，守護旗山成為世代都願意留下的幸福家園。她也祈求天后宮庇佑旗山平安順興、家家幸福。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）