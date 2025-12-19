把立院當美國國會？他嘆2黨：不尊重憲法

▲國民黨與民眾黨立委在立院議場前宣布，將發動彈劾總統賴清德。（圖／翻攝馬文君臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德。朝野硬碰硬，憲政運作出現僵局，曾參與修憲的民進黨前主席許信良說，朝野走到今日對抗局面，坦白說目前的各黨政治精英對憲政體制都不了解，沒有把它當一回事，並指出「無論執政黨、反對黨都做錯」。他也批評，國會把自己當成美國或內閣制國會，誤以為可以決定一切。

現年85歲的許信良，曾任省議員、桃園縣長，並擔任兩屆民進黨主席，現為亞太和平基金會董事長。他日前舉辦中壢事件48周年紀念暨《天命》新書發表會，回顧自身政治歷程。17日接受《大雲時代》主持人李四端專訪時，談及台灣當前憲政僵局。

許信良指出，台灣民主困境與長期政治對抗有關，核心在於兩種民族主義衝突。他說，一是中國民族主義，認為「台灣是中國的」，另一則是台灣民族主義，主張「台灣不是中國的，台灣應該屬於台灣人民」。他直言，這樣的衝突不只存在於兩岸，也深植於台灣社會，「到目前為止都沒有超越歷史的宿業」。

對於解方，許信良認為必須「超越對抗的民族主義」。他以歐盟為例，指出歐盟整合26個國家，形成「既獨立又統一」的新型政治體系，成功超越傳統民族主義。他強調，「民族主義一定帶來衝突」，歐洲歷史早已證明，若無制度性超越，衝突將不斷重演。

談到當前朝野衝突，許信良表示，關鍵不全然是民族主義，而是政治人物對憲政體制的誤解。他回顧1990年代修憲歷程，指出現行體制是依循法國「雙首長制」設計，「如果當時不修憲，台灣現在就是內閣制」。他坦言，今日衝突源於「政治的基因，從來沒有認真去了解憲政體制」。

許信良進一步批評，立法院誤將自身定位為美國或內閣制國會，以為國會有一切權力。他指出，在雙首長制下，國會並非無所不能，例如法國國會，不能增加國家財政支出，只能刪不能加。他認為，民進黨主張國會違憲其實是對的，但說不出違憲在哪裡，難以說服社會。

至於卓榮泰不副署爭議，許信良直言，「如果行政院長不副署，你就要辭職」，這是最基本的政治責任。他指出，憲法設計原本透過倒閣與解散國會解決僵局，但現實是「國會多數不敢倒閣」，卻又無限擴張權力，導致體制卡死。他強調，若僵局無解，「民主政治最後解決危機的就是人民」，最終只能透過選舉來解決。

