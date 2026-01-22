把童當沙包！ 新北幼兒園爆不當管教 教育局：已重罰
新北市 / 綜合報導
新北市土城區某幼兒園，爆出一名沒有教保資格的曾姓教師，4天內對5名幼童踢踹、拉扯高達50多次。受害幼童傷痕累累，行違反常，家長持續追問後才說原因。曾姓教師雖然因此離職，但近期又爆出另外一名教師，同樣有不當管教的行為，追查後發現，這間幼兒園從2020年至2025年，幾乎年年都因為聘請不具備資格的人員被罰，家長質疑有前例卻沒列管，教育局回應，已經重罰，也不會寬貸。
抱著小朋友走進教室，但一舉一動都好粗魯，走到定點後竟用摔的，把人摔在床鋪上，過程中不斷出手拍打拉扯，還會出言喝斥，根本把小朋友當沙包，家長說：「老師打你嗎老師說不能講嗎沒有不能講。」幼童說：「老師打我頭肩膀眼睛很多人。」額頭嘴唇臉頰人中都帶傷，傷痕累累宥無辜的模樣，讓家長看在眼裡實在好心疼。
受害幼童家長(變音處理)說：「小朋友都會摳手指不是短期造成，聽到開門聲會躲起來行為很異常，有一次情緒潰堤才說出口。」事發在新北市土城區，一間幼兒園，施暴的是一名沒有教保資格的曾姓教師，她被爆出4天內拉扯幼童高達50多次，等於1天超過10次，至少有5名幼童受害，儘管事件爆發曾姓教師離職，但幼兒園仍持續發生不當對待行為。
從2020年到2025年，他們聘用沒有資格的人員，幾乎年年被開罰也沒改善，家長質疑有前例卻沒有列管，受害幼童家長(變音處理)說：「因為她的眼神都一直迴避我，而另外一位老師呢，則是明明聽到廣播我要去接小孩，卻背對著我在我面前直接走掉，避而不談。」
新北市教育局幼兒教育科科長黃英培說：「教育局依法對幼兒園及行為人，合計重罰13萬2千元，並公告姓名列管，絕不寬貸。」這間幼兒園早有家長控訴，老師都用吼的態度不佳，幼兒園回應後續施暴的老師，已經停職不再錄用，但難保類似狀況再發生，相關單位又嚴格列管監督，讓家長怎能安心託付自己的寶貝。
教保員連甩4歲女童巴掌！ 幼兒園發聲明道歉：已解聘
幼兒園爆不當管教 教保員強拉又吼童 遭記過處分歉
竹北幼兒園驚傳1歲女童「墜池溺斃」 社會處：專案調查中、不得新收托幼兒
「4天拉拽踹逾50次」土城幼兒園被爆虐童 家長怒轟「把幼童當沙包」
幼兒園又爆發疑似不當對待案件！新北市土城育全幼兒園，被爆料去年有一名曾姓教保員，除了沒有教保資格外，甚至4天之內，對幼幼班孩子拉扯、推倒、踢踹及敲打等行為高達50多次。立委林月琴今天（1／22）與家長開記者會，痛批新北、桃園市府明知有系統性問題，卻未有效介入，家長更痛批「把寶貝孩子當沙包」！太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
土城育全幼兒園4天拉拽踹幼童50次 市府怒開罰13.2萬「一週內掀底旗下10機構」
新北幼兒園被爆4天虐童50次 林月琴：放任無照教保員進班「20年」

新北鶯歌某私立幼兒園昨日才遭踢爆不當管教，被新北議員猛批嚴重失職；無獨有偶，民進黨立委林月琴今（22）日指出，位於新北土城的育全幼兒園去年也出現不當對待事件，多位孩童遭教保員粗魯推、拉、扯，已有心靈創傷。她批評，新北多間幼兒園違法，但主管機關非但消極處理，此案中更出現無照進班長達「20年」的教保員，
土城育全幼兒園把2歲童當沙包踢！4天施暴50次 集團黑歷史連環爆
新北市幼兒園不當對待事件連環爆！繼鶯歌某私立幼兒園遭指控不當管教後，民進黨立委林月琴與靖娟基金會22日再度召開記者會，揭露土城「育全幼兒園」完全沒有教保資格的曾姓老師，竟然在該園違法帶班長達20年，且在短短4天內對幼童施加推、拉、扯、踢、踹等暴力行為高達50多次，受害幼童至少達5人。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
新北幼兒園被爆4天虐童50次 林月琴：放任無照教保員進班「20年」
新北鶯歌某私立幼兒園昨日才遭踢爆不當管教，被新北議員猛批嚴重失職；無獨有偶，民進黨立委林月琴今（22）日指出，位於新北土城的育全幼兒園去年也出現不當對待事件，多位孩童遭教保員粗魯推、拉、扯，已有心靈創傷。她批評，新北多間幼兒園違法，但主管機關非但消極處理，此案中更出現無照進班長達「20年」的教保員，自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
