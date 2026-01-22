把童當沙包！ 新北幼兒園爆不當管教 教育局：已重罰

新北市 / 綜合報導

新北市土城區某幼兒園，爆出一名沒有教保資格的曾姓教師，4天內對5名幼童踢踹、拉扯高達50多次。受害幼童傷痕累累，行違反常，家長持續追問後才說原因。曾姓教師雖然因此離職，但近期又爆出另外一名教師，同樣有不當管教的行為，追查後發現，這間幼兒園從2020年至2025年，幾乎年年都因為聘請不具備資格的人員被罰，家長質疑有前例卻沒列管，教育局回應，已經重罰，也不會寬貸。

抱著小朋友走進教室，但一舉一動都好粗魯，走到定點後竟用摔的，把人摔在床鋪上，過程中不斷出手拍打拉扯，還會出言喝斥，根本把小朋友當沙包，家長說：「老師打你嗎老師說不能講嗎沒有不能講。」幼童說：「老師打我頭肩膀眼睛很多人。」額頭嘴唇臉頰人中都帶傷，傷痕累累宥無辜的模樣，讓家長看在眼裡實在好心疼。

受害幼童家長(變音處理)說：「小朋友都會摳手指不是短期造成，聽到開門聲會躲起來行為很異常，有一次情緒潰堤才說出口。」事發在新北市土城區，一間幼兒園，施暴的是一名沒有教保資格的曾姓教師，她被爆出4天內拉扯幼童高達50多次，等於1天超過10次，至少有5名幼童受害，儘管事件爆發曾姓教師離職，但幼兒園仍持續發生不當對待行為。

從2020年到2025年，他們聘用沒有資格的人員，幾乎年年被開罰也沒改善，家長質疑有前例卻沒有列管，受害幼童家長(變音處理)說：「因為她的眼神都一直迴避我，而另外一位老師呢，則是明明聽到廣播我要去接小孩，卻背對著我在我面前直接走掉，避而不談。」

新北市教育局幼兒教育科科長黃英培說：「教育局依法對幼兒園及行為人，合計重罰13萬2千元，並公告姓名列管，絕不寬貸。」這間幼兒園早有家長控訴，老師都用吼的態度不佳，幼兒園回應後續施暴的老師，已經停職不再錄用，但難保類似狀況再發生，相關單位又嚴格列管監督，讓家長怎能安心託付自己的寶貝。

