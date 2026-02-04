把競爭交給制度、團結留給台中 江啟臣：讓姊弟爭回該有的位置

江啟臣稱和楊瓊瓔「姊弟之爭」非零和遊戲。資料照 台中市政府提供



國民黨台中市長人選協調僵局，候選人之一的國民黨立委江啟臣昨（3）日晚在臉書發表影片，強調願意把競爭交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中，並呼籲讓他與另一位藍委楊瓊瓔的「姊弟之爭」回到原本的位置。

江啟臣在影片中說，因藍營台中市長人選未定引發基層黨員憂心、支持者焦慮，地方傳言四起，他來自於基層完全能理解，也深知每一位里長、志工及黨員最需要的是方向，不是猜忌；是確定，不是內耗。

他表示，始終相信民主價值不在於避免競爭，而在於讓競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回到它真正該有的位置，不是對立，而是接力。他推崇楊瓊瓔是敬重的前輩，多年深耕地方，對臺中的付出，無人能抹滅；兩人之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者。

廣告 廣告

江啟臣喊話，「我願意把競爭交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。」並強調從政多年、走過中央、立足地方，也站上國際。深知，一座城市的競爭力不只來自於建設，更來自於格局。未來的臺中，不只是中臺灣的臺中，而是全球供應鏈的臺中；是國際投資地圖上的臺中，是青年人願意留下來的臺中。

他說，台中需要一位對內能整合、對外能溝通的市長，願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對自己而言，臺中贏比個人贏更重要。臺中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢。此刻我們一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓臺中大步前行，讓臺中團結啟程。

更多太報報導

盧秀燕籲一月底決定人選破局 江啟臣、楊瓊瓔簽署黨版協議方案

胡志強公開挺江啟臣 楊瓊瓔重話回應：選擇就是最殘酷的

力挺江啟臣選台中市長 胡志強：能讓台中迎來最好的時代