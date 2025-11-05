把節能變現金流！台塑節能賽三案奪冠 廢熱回收與監測流程一次看懂

財經中心／師瑞德報導

面對淨零倒數，台塑5日攜手東海大學舉辦「節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩」，用「比賽＋實勘」雙軌，把可複製的省能解從簡報帶進麥寮現場。三項得獎案涵蓋蒸餾優化、廢熱回收與燃料切換，兼顧降本與減碳，作為集團與產業推廣模板。（圖／台塑提供）

台塑企業與東海大學合辦「2025 年度節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩」，共同為台灣的節能減排努力。台塑企業已訂下2050年實現碳中和的目標，為落實此方向並激勵同仁推動節能減排與循環經濟，自2009年起每年辦理「優良改善案例選拔」；為深化產學交流，2016年起更擴大移師大專院校舉辦，廣邀同業、政府部門與師生與會，期盼藉由成果分享與專家評核輔導，拋磚引玉，促進產業界共同推動永續發展。

廣告 廣告

本（2025）年度的「節能減排循環經濟優良改善案例選拔及現場觀摩」於11月5日在東海大學舉行。上午活動由東海大學工學院院長黃欽印與塑化公司資深副總林智清共同主持，特邀產官學專家評選台塑企業各公司發表的8個優良案例，並頒發前三名及佳作。

其中，第一名為台化公司苯乙烯廠「乙苯塔多效蒸餾節能改善」；第二名為塑化公司煉油部轉化廠「轉化廠煤油加氫脫硫單元加熱爐煙道氣廢熱回收節能改善」；第三名為台塑公司丙烯腈廠「廢氣焚化爐燃料轉全燃氣改善」。下午則邀請與會來賓與師生實地參訪麥寮廠區，觀摩生態化展示廳及塑化煉油部，了解台塑企業推動的節能減排作法與現場運作情況。

本次活動整合產官學資源，不僅讓台塑企業的改善案例獲得專業輔導，也促進各界的技術交流與分享，為台灣的永續發展貢獻心力。

更多三立新聞網報導

行動電源易爆炸？鋰電熱失控像點燃引信 經濟部：邊境抽驗提高10倍

這樣也能賺／接案賺不停！科技廠急需考古人才 CoWoS場挖到古物要停工

現金水龍頭！日本股市「股息＋回購」新常態 放越久賺愈多

想用普發金變100萬？11檔TISA基金報酬亮眼 最高飆50%

