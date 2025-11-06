論壇中心／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）是演藝圈出名的愛狗人士，新北市長侯友宜2021年曾對著她的愛犬錢錢狂喊「米可白」而鬧出笑話，沒想到政治學教授范世平也把米可白「誤認成狗」，讓米可白本人哭笑不得。對此，范世平在《台灣向前行》節目自嘲，現在準備做「政論界跟演藝界的橋樑」。

范世平日前在評論非洲豬瘟邊境查驗時，脫口把檢疫犬「米格魯」，說成「一落地就會有『米可白』來聞你的行李」，讓藝人米可白轉發自嘲「原來我身兼多職，拍戲、主持、賣餅、聞行李」。范世平表示，「誤稱米可白」的影片已經紅到日本去了，朋友在日本還轉傳給他，據說女星陶晶瑩也傳了影片，所以自己準備做為「政論節目跟演藝界、綜藝節目的橋樑」。

同場來賓民進黨立法委員王義川也建議范世平「請米可白來念臺師大」，對此，范世平一口答應，笑稱「可以親自指導她的論文」，還推薦王義川當她的口試委員，讓錄影現場來賓和主持人哄堂大笑。

然而，為了參與2026國民黨縣市長初選的新北副市長劉和然，搶先發布「致敬許光漢」形象影片。范世平吐槽，要讓許光漢的「許太太們」說出「劉和然真的很像我們先生許光漢」才有吸引力，不然劉和然都只有自己在講，會讓大家覺得很違和，在自己臉上貼金，況且沒有比較就沒有傷害，現在傷害真的是滿大的。不過，范世平評論到一半、卡詞說不出許光漢名字，又被主持人張孟琦笑「你到底認不認得許光漢啦」！

原文出處：向前行(影)／把米格魯當米可白 范世平自嘲：要當「這個」橋樑！

